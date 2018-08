Ilva | aut aut dei sindacati | ' O il governo decide o sciopero dall' 11 settembre' Rischio

Diciotti - Autostrade - Ilva : più rischio Italia in 3 autogol : Non serve un Premio Nobel dell'economia e nemmeno un solone della finanza per capire perchè molti investitori stranieri, con la parziale eccezione dei fondi attivisti, stanno voltando le spalle all'Italia e in soli due mesi hanno ...

Autostrade - Ilva - Alitalia : le sfide grandi autunnali del governo : Il puntello per l'esecutivo potrebbe venire dalla Cassa Depositi Prestiti in soccorso di Atlantia, delle acciaierie e dell'ex-compagnia di bandiera -

Ilva - Boccia (Pd) : “Di Maio fa bene a procedere in autotutela se ci sono irregolarità in gara di cessione a Mittal” : “Ilva? Chi predica fretta per la sua vendita, in nome e per conto del mercato, sbaglia. L’Ilva oggi è in piedi perché in questi ultimi anni è intervenuto lo Stato, con l’amministrazione straordinaria voluta dai governi di centrosinistra“. Così a L’Aria che Tira Estate (La7) il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sul caso Ilva. E puntualizza: “L’Ilva sarebbe fallita non per i risultati economici, ma ...

MontesIlvano d’Autore : Paolo Fiorucci - Rachele e le canzoni per bambini : I bambini capiscono le canzoni prima e meglio degli adulti. Me ne sono accorto un paio di sere fa, in un momento preciso, durante Montesilvano d’Autore 2018. Sono sul palco e intervisto Paolo Fiorucci, uno dei migliori cantautori italiani. A un certo punto passa un elicottero. Rachele, tre anni a maggio, è seduta in prima fila: guarda l’elicottero, lo indica, urla di gioia: “Papà!”. Il papà di Rachele, Stefano, di mestiere fa il pilota di ...