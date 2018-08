Illuminate | Rai3 ripercorre le vite di quattro protagoniste del Novecento

davidemaggio

: 'Le vicende di donne che hanno fatto la storia del paese tendono ad essere dimenticate' #Illuminate quattro racco… - RaiTre : 'Le vicende di donne che hanno fatto la storia del paese tendono ad essere dimenticate' #Illuminate quattro racco… - AngelaCalvini : «Illuminate», serie tv dedicata a quattro donne italiane geniali. Francesca Inaudi incontra Margherita Hack. Da dom… - tarahumara65 : RT @carotelevip: Dal 2 settembre ogni domenica alle 20.30 su Rai3 in prima tv #Illuminate ciclo di 4 docu-film da 60 minuti. Francesca Inau… -

(Di venerdì 31 agosto 2018), prima puntata Dal 2 settembre ogni domenica alle 20.30 suappuntamento con, un ciclo di docufilm da 60 minuti che racconta le vicende didonne italiane straordinarie: l’astrofisica Margherita Hack, la critica d’arte Palma Bucarelli, il Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini e la stilista e imprenditrice Krizia. Incrociando narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze illustri idocufilm restituiscono le storie di donne che si sono affermate e contraddistinte in diversi settori – dalla moda alla medicina, dalla politica alla ricerca scientifica – raggiungendo grandi traguardi riconosciuti in tutto il mondo e aprendo una strada nuova per le generazioni femminili che a loro si sono succedute. A guidare il raccontoattrici italiane, narratrici ed interpreti del punto di vista delle nuove ...