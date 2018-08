' Illuminate' | quattro grandi donne italiane raccontate in tv dal 2 settembre su Rai3

Illuminate - su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne : quattro attrici per quattro grandi donne in un format che mescola fiction e narrazione diretta: questo il nucleo di Illuminate, nuovo programma al via su Rai 3 il prossimo 2 settembre alle 20.30, che sarà presentato in anteprima a Venezia.prosegui la letturaIlluminate, su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne pubblicato su TVBlog.it 30 agosto 2018 17:41.