Ilaria Cucchi ha fatto i soldi sulla morte del fratello Il poliziotto-hater

huffingtonpost

: Ilaria Cucchi: 'Dedico il film a Matteo Salvini, voglio incontrarlo e fargli abbassare gli occhi' - repubblica : Ilaria Cucchi: 'Dedico il film a Matteo Salvini, voglio incontrarlo e fargli abbassare gli occhi' - civati : La commozione e l'indignazione per Stefano Cucchi e la stima per l'impegno instancabile di Ilaria ci ricordano che… - rubio_chef : Franco Maccari (FSP) e Donato Capece (Sappe) “Nessuno deve più aprire o sollevare sospetti, ci aspettiamo da anni s… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Nel mirino di Mauro Maistro ci sono finiti in molti: morti, migranti, ragazzine stuprate, istituzioni. E ora, ilin servizio al commissariato di Adria, rischia il lavoro per i suoi post offensivi pubblicati su Facebook. "pelle dei poveri diavoli che hanno avuto la sfiga di incrociarti loro malgrado", scrive pubblicando un articolo sul film "mia pelle", dedicato agli ultimi giorni di Stefano. "Ci fanno isorella e parenti, avvocato e regista. La celebrazione di una persona che non valeva poco da vivo e che da morto è diventato un affarone". A ricostruire la vicenda è il Corriere della Sera.Mauro Maistro ... rischia un provvedimento disciplinare che potrebbe costringerlo ad abbandonare la divisa. Pietra dello scandalo che in poche ore ha invaso il web e indotto il Codacons a chiederne la destituzione dal corpo, i post comparsi nelle ...