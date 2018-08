Il segreto | Prudencio cade in un burrone | anticipazioni trame dal 2 all’8 settembre

Il segreto - Prudencio cade in un burrone sotto gli occhi di Julieta : anticipazioni trame dal 2 all’8 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 settembre alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Marcela dà alla luce Camelia Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna ...

Il segreto Anticipazioni 31 agosto 2018 : Prudencio vuole sapere perché Julieta lo respinge : Il più giovane degli Ortega interroga la sua futura moglie sul perché lei continua a non volere nessun contatto con lui.

Il segreto Anticipazioni 29 agosto 2018 : Saul e Prudencio si picchiano per Julieta : I due fratelli sono giunti alle mani per amore di Julieta, rompendo definitivamente il loro rapporto. Severo viene graziato.

Il segreto anticipazioni : FRANCISCA ordina a NAZARIA di sedurre PRUDENCIO : La mancata intimità coniugale tra PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) creerà una serie di forti dinamiche nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: nonostante le promesse nuziali pronunciate davanti a don Anselmo (Mario Martin), don Berengario (Miguel Uribe) e a tutti gli abitanti di Puente Viejo, la nostra protagonista eviterà di consumare il sacramento che ha contratto con il novello marito e non farà altro che ...

IL segreto/ Anticipazioni 28 agosto : resa dei conti tra Saul e Prudencio : Il SEGRETO, Anticipazioni 28 agosto: Donna Francisca continua a tramare contro Julieta mentre Saul e Prudencio sono pronti ad una resa dei conti per amore della ragazza.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 08:08:00 GMT)

Anticipazioni Il segreto : Julieta si rifiuta di concedersi a Prudencio : L’appassionante sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] continua ad appassionare il pubblico con i suoi continui colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo Julieta Uriarte - che ricorda sempre di più all’indimenticabile levatrice Pepa Balmes - dimostrera' di non essere ancora riuscita a dimenticare l’ex fidanzato Saul. In particolare la coraggiosa eroina della ...

Il segreto anticipazioni : JULIETA e PRUDENCIO stanno per fare l’amore ma… : Il matrimonio tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) sarà tutt’altro che rose e fiori: oltre alla cerimonia nuziale momentaneamente interrotta dall’inizio della rivolta operaia capeggiata da Graciano Larraz (Fran Cantos), gli sposini avranno a che fare con una serie di “imprevisti”. Scopriamo insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle anticipazioni si apprende che, ...

Il segreto : Julieta pronta a uccidere Prudencio - ma arriva il colpo di scena : Anticipazioni spagnole Il Segreto: Julieta vuole uccidere Prudencio per vendicare Saul Le anticipazioni spagnole annunciano che Julieta è pronta a mettere fine alla vita di Prudencio per vendicare Saul. La Uriarte è certa che il suo amato sia scomparso a causa di suo marito. La giovane ha proprio ragione. Infatti, il più piccolo dei fratelli […] L'articolo Il Segreto: Julieta pronta a uccidere Prudencio, ma arriva il colpo di scena ...

Trame Il segreto : Prudencio colpisce a morte Saul che scompare nel fiume (VIDEO) : Prudencio e Saul, i due fratelli Ortega, sono stati fin da subito rivali in amore per la conquista del cuore di Julieta: le anticipazioni spagnole de Il Segreto portano brutte notizie sull’evolversi della loro rivalita', ovvero la morte di Saul per mano proprio del fratello, nonostante abbia deciso in un primo momento di aiutarlo facendolo evadere dal carcere. Non solo: Julieta vorra' scoprire la verita' sulla morte di Saul, visto che la ...

Trame Il segreto : Julieta accetta di sposarsi - Prudencio si salva dopo l'incidente : La storia d’amore tra Saul e Julieta è sempre stata costellata di grandi ostacoli e così sara' anche nelle prossime puntate de Il Segreto [VIDEO], tanto che il ragazzo giungera' a una scelta netta: dira' basta alla loro relazione e dara' la propria benedizione al matrimonio tra Prudencio e Julieta. Per lo meno così sara' inizialmente, visto che gia' vi abbiamo raccontato in precedenti anticipazioni spagnole de Il Segreto che tentera' poi di ...

Il segreto anticipazioni : JULIETA e PRUDENCIO - nozze interrotte ma poi… : Il matrimonio tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) sarà decisamente “movimentato”: come abbiamo già avuto occasione di anticipare ai nostri lettori, la nipote di Consuelo (Trinidad Iglesia) vorrà sposare il fidanzato entro quindici giorni quando crederà (erroneamente!) che Saul (Ruben Bernal) abbia cominciato una relazione con l’affascinante infermiera Laura Moreno (Marta Cruz). Quest’ultima ...

Anticipazioni Il segreto : Julieta rinuncia ad uccidere Prudencio : Lo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] continua a regalare emozioni e inaspettati ribaltoni. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” da lunedì 13 a venerdì 17 agosto 2018 rivelano che la coraggiosa Julieta Uriarte desistera' dal proposito di uccidere Prudencio. La nipote di Consuelo cambiera' idea perché, pochi istanti di portare a termine il suo piano di vendetta, sara' fermato ...

Il segreto anticipazioni : Prudencio tra la vita e la morte - Gracia incinta : Arrivano puntuali le anticipazioni de Il Segreto: Prudencio avra' un terribile incidente che lo portera' ancora una volta a lottare tra la vita e la morte. Tra qualche puntata, a Puente Viejo arrivera' Ignacio, il padre di Julieta. L'uomo, in accordo con Francisca Montenegro, rapira' la Uriarte, mettendola in serio pericolo. Gli Ortega si metteranno subito sulle tracce della ragazza, incappando però in un'altura difficile da superare. Proprio in ...

Anticipazioni Il segreto : Prudencio chiede a Saul di portare Julieta all'altare : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le trame di settembre svelano che Julieta Uriarte rimarra' malissimo dopo aver visto un bacio tra Saul e Laura. La ragazza, a questo punto, decidera' di approfondire la conoscenza con Prudencio. Proprio quest'ultimo, approfittera' di questa situazione per accelerare la celebrazione della funzione religiosa, facendo una spiazzante proposta al fratello. Il ...