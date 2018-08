Il Segreto | anticipazioni | Francisca appare rasata e con una grossa cicatrice

Anticipazioni - Il Segreto : Julieta sequestrata - Saul minaccia Fernando : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra in onda ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate, appena trasmesse in Spagna, svelano che Julieta trovera' una foto di Maria all'interno del cassetto di Fernando. Una scoperta che purtroppo avra' delle drammatiche conseguenze. Saul, nel frattempo, decidera' di mostrarsi alla Villa, disubbidendo a Fè. Il Segreto trame spagnole: Julieta trova una foto di Maria Elsa ...

Beautiful - anticipazioni americane : BROOKE e BILL - patto Segreto??? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Logan Forrester si ritroverà coinvolta nelle beghe dell’ex marito BILL Spencer quando l’editore si rivolgerà proprio a lei per un delicato favore: le anticipazioni ancora non rivelano il contenuto della conversazione tra il magnate e BROOKE, ma è presumibile che riguarderà la battaglia legale che va profilandosi tra BILL e l’altra ex moglie, Katie, per la custodia esclusiva ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 31 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 31 agosto 2018: Donna Francisca chiama Ignacio e lo sollecita a partire da Puente Viejo insieme a Julieta. Intanto Carmelo non trova il coraggio di parlare a Severo della conversazione avuta con la Montenegro, comunque confida a Nicolas che secondo lui c’è proprio Francisca dietro il rapimento del piccolo Carmelito. Hipolito e Onesimo riescono a recuperare le ceneri di Pedro, ma Dolores si ...

Il Segreto anticipazioni 31 agosto 2018 : Prudencio vuole sapere perché Julieta lo respinge : Il più giovane degli Ortega interroga la sua futura moglie sul perché lei continua a non volere nessun contatto con lui.

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succederà a METÀ SETTEMBRE 2018 : Nella cittadina di Puente Viejo accadranno tantissime cose entro METÀ SETTEMBRE 2018; scopriamo insieme i fatti più salienti attraverso il nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni de Il Segreto: Julieta e Consuelo fanno pace. Dopo aver messo fine alla vita del padre Ignacio (Juan Carlos Vellido) pur di salvare l’amato Saul (Ruben Bernal), Julieta (Claudia Galan) chiarirà ogni divergenza sorta con nonna Consuelo (Trinidad Iglesia), ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 30 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 30 agosto 2018: Don Ignacio chiede a Julieta di non dire in giro che andrà via con lui. La violenta lite tra Saul e Prudencio, intanto, pare aver irrimediabilmente interrotto il rapporto tra i due fratelli e a niente servono i tentativi di Raimundo e Donna Francisca perché ci sia una riappacificazione tra i due… Le parole della Montenegro echeggiano nella mente di Carmelo Leal, che non si ...

Il Segreto anticipazioni 30 agosto 2018 : Dolores disperata per la morte di Pedro : La notizia della morte del Miranar manda tutti nello sconforto. Anche la sua ex moglie, nonostante il rancore per il divorzio, dimostrerà di essere sinceramente addolorata.

Anticipazioni Il Segreto : Severo ritrova Carmelito grazie a Irene : Anticipazione Il Segreto: Irene Campuzano ha il figlio di Severo e Candela Nelle prossime puntate de Il Segreto finalmente Severo riesce a ritrovare Carmelito e ad adempiere così alla promessa fatta a Candela. Il Santacruz aveva promesso alla moglie che sarebbe riuscito a riportare a casa il loro piccolo e, grazie anche all’aiuto di Carmelo, […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Severo ritrova Carmelito grazie a Irene proviene da ...

Il Segreto anticipazioni : IRENE si trasferisce a Puente Viejo ma… : La new entry IRENE Campuzano (Rebeca Sala) sconvolgerà la vita di Severo Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete già che la donna si recherà a Puente Viejo quando avrà dei dubbi sull’identità del figlio Ruben e crederà che il bambino possa in realtà essere lo scomparso Carmelito. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ...

Il Segreto - anticipazioni di settembre : Francisca condannata a morte - Julieta si sposa : Arrivano le anticipazioni de Il Segreto di settembre 2018, sara' un mese ricco di colpi di scena e di nuovi arrivi. Vedremo il matrimonio di Julieta e Prudencio organizzato dalla Montenegro ma anche quello di Tiburcio e Dolores. La Montenegro sara' chiamata in causa per l'incidente sul lavoro del giovane Horacio e, proprio durante le nozze, la dark-lady verra' condannata a morte [VIDEO] in to a una rivolta dei suoi operai. Rivolta degli operai ...

Il Segreto anticipazioni puntate dal 2 all’8 settembre 2018 : La prossima settimana le puntate della soap Il Segreto si preannunciano alquanto tragiche. Francisca sarà comunque sempre al centro della scena, sia nella causa dell’ex proprietario della Miel Amarga, che per la sua volontà di gloria. La buona Fe, invece, incontrerà il suo amato. Cosa succederà? Il Segreto anticipazioni settimana dal 2 all’8 settembre 2018: Julieta parte con don Ignacio Don Ignacio sa che Consuelo potrebbe informare ...

Anticipazioni Il Segreto : Maria e Gonzalo ritornano ma i figli probabilmente sono morti : Il ritorno di Maria e Gonzalo nelle puntate de Il Segreto è stato confermato. La notizia ha creato molto scompiglio tra i fan, come è facile immaginare. I due attori storici, Loreto Mauleon Maria e Jordi Coll Gonzalo hanno rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo la loro storia d'amore, gravemente compromessa dall'evento drammatico della morte di entrambi i bimbi, ovvero Esperanza e Beltran. Ovviamente i due dovranno vedersela anche con ...

Il Segreto anticipazioni 29 agosto 2018 : Saul e Prudencio si picchiano per Julieta : I due fratelli sono giunti alle mani per amore di Julieta, rompendo definitivamente il loro rapporto. Severo viene graziato.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 29 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 29 agosto 2018: Saul e Prudencio litigano furiosamente per amore di Julieta e, così facendo, il piano di Donna Francisca sta per realizzarsi: con l’aiuto di Ignacio, a breve la Montenegro si libererà definitivamente anche di Julieta. I Castaneda sono felici per la nascita della piccola Camelia e Fe prende i meriti per aver aiutato Marcela a far nascere la sua bambina. Alfonso e Emilia ...