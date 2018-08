Il Segreto Anticipazioni 1 settembre 2018 | Consuelo parte per La Venta | ma Francisca lo

Il Segreto - Prudencio cade in un burrone : anticipazioni trame dal 2 all’8 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 settembre alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Marcela dà alla luce Camelia Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 1° settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 1° settembre 2018: Julieta cerca di prendere tempo per rispondere alle insistenti domande di Prudencio. Hipolito desidera che il Comune di Puente Viejo organizzi una cerimonia per ricordare Pedro. Marcela è triste per la situazione tra Mauricio e Fe e vorrebbe che tra i due torni almeno una certa amicizia. Consuelo intende partire per La Venta e chiede a Saul di non parlare a nessuno del suo viaggio. ...

Il Segreto - Prudencio cade in un burrone sotto gli occhi di Julieta : anticipazioni trame dal 2 all’8 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 settembre alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Marcela dà alla luce Camelia Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna ...

Anticipazioni Il Segreto dal 3 all’8 Settembre 2018 : Julieta aggredita : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Julieta aggredita da Don Ignacio, Prudencio in pericolo La trama de Il Segreto sa sempre come tenerci con il fiato sospeso. Il padre di Julieta mostra a tutti la sua vera indole. Il cattivissimo Don Ignacio ha infatti paura che Consuelo possa raccontare tutta la verità e per questo costringe sua […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 3 all’8 Settembre 2018: Julieta aggredita proviene ...

Il Segreto Anticipazioni : NICOLAS fugge dalla Spagna con JUANITA : Nel corso della puntata 1793 de Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno dire addio a NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) e alla piccola JUANITA (Chloe Lazaro); tutto avrà così inizio quando il fotografo, colto da un raptus di rabbia, porrà fine alla vita di Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie Mariana (Carlota Barò)… Dando uno sguardo alle anticipazioni su questa trama, si scopre che Dos Caras (il ...

Anticipazioni - Il Segreto : Julieta sequestrata - Saul minaccia Fernando : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra in onda ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate, appena trasmesse in Spagna, svelano che Julieta trovera' una foto di Maria all'interno del cassetto di Fernando. Una scoperta che purtroppo avra' delle drammatiche conseguenze. Saul, nel frattempo, decidera' di mostrarsi alla Villa, disubbidendo a Fè. Il Segreto trame spagnole: Julieta trova una foto di Maria Elsa ...

Il Segreto - anticipazioni : Francisca appare rasata e con una grossa cicatrice : Nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto, questa volta incentrate sul personaggio più iconico della telenovela e che è parte di quasi tutte le trame uscite dalla fantasiosa penna di Aurora Guerra. Ovviamente si tratta di Francisca Montenegro, la matrona di Puente Viejo nonché moglie di Raimundo, madre di Tristan e Soledad, nemica giurata di Pepa, Severo, Julieta e chiunque altro non le sia gradito: tanti nemici si è fatta nel corso dei ...

Beautiful - anticipazioni americane : BROOKE e BILL - patto Segreto??? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Logan Forrester si ritroverà coinvolta nelle beghe dell’ex marito BILL Spencer quando l’editore si rivolgerà proprio a lei per un delicato favore: le anticipazioni ancora non rivelano il contenuto della conversazione tra il magnate e BROOKE, ma è presumibile che riguarderà la battaglia legale che va profilandosi tra BILL e l’altra ex moglie, Katie, per la custodia esclusiva ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 31 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 31 agosto 2018: Donna Francisca chiama Ignacio e lo sollecita a partire da Puente Viejo insieme a Julieta. Intanto Carmelo non trova il coraggio di parlare a Severo della conversazione avuta con la Montenegro, comunque confida a Nicolas che secondo lui c’è proprio Francisca dietro il rapimento del piccolo Carmelito. Hipolito e Onesimo riescono a recuperare le ceneri di Pedro, ma Dolores si ...

Il Segreto Anticipazioni 31 agosto 2018 : Prudencio vuole sapere perché Julieta lo respinge : Il più giovane degli Ortega interroga la sua futura moglie sul perché lei continua a non volere nessun contatto con lui.

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succederà a METÀ SETTEMBRE 2018 : Nella cittadina di Puente Viejo accadranno tantissime cose entro METÀ SETTEMBRE 2018; scopriamo insieme i fatti più salienti attraverso il nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni de Il Segreto: Julieta e Consuelo fanno pace. Dopo aver messo fine alla vita del padre Ignacio (Juan Carlos Vellido) pur di salvare l’amato Saul (Ruben Bernal), Julieta (Claudia Galan) chiarirà ogni divergenza sorta con nonna Consuelo (Trinidad Iglesia), ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 30 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 30 agosto 2018: Don Ignacio chiede a Julieta di non dire in giro che andrà via con lui. La violenta lite tra Saul e Prudencio, intanto, pare aver irrimediabilmente interrotto il rapporto tra i due fratelli e a niente servono i tentativi di Raimundo e Donna Francisca perché ci sia una riappacificazione tra i due… Le parole della Montenegro echeggiano nella mente di Carmelo Leal, che non si ...

Il Segreto Anticipazioni 30 agosto 2018 : Dolores disperata per la morte di Pedro : La notizia della morte del Miranar manda tutti nello sconforto. Anche la sua ex moglie, nonostante il rancore per il divorzio, dimostrerà di essere sinceramente addolorata.

Anticipazioni Il Segreto : Severo ritrova Carmelito grazie a Irene : Anticipazione Il Segreto: Irene Campuzano ha il figlio di Severo e Candela Nelle prossime puntate de Il Segreto finalmente Severo riesce a ritrovare Carmelito e ad adempiere così alla promessa fatta a Candela. Il Santacruz aveva promesso alla moglie che sarebbe riuscito a riportare a casa il loro piccolo e, grazie anche all’aiuto di Carmelo, […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Severo ritrova Carmelito grazie a Irene proviene da ...