Il rischio della tempesta perfetta d' autunno | senza fronzoli

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : Venerdì 31 Agosto criticità gialla e arancione - allarme per il Nord/Ovest - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...

Il Tempo Negli Stadi - attenzione al meteo per le partite della 3ª giornata di Serie A : forti piogge nel weekend - Bologna-Inter a rischio rinvio : Inizierà con il big match di San Siro, Milan-Roma, la 3ª giornata di Serie A: tante partite saranno condizionate dal malTempo che incombe sull’Italia nel weekend. E proprio l’anticipo di Venerdì sera alle 20:30 a Milano sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà con ...

rischio geo-idrologico - geologi : gli ostacoli lungo l’ultimo miglio della prevenzione : “La recente tragedia del Raganello, al di là di eventuali responsabilità, stimola alcune riflessioni sulle attività di mitigazione del Rischio geo-idrologico e sulle procedure di allertamento previste dalla Direttiva di Protezione Civile, intitolata “Sistema di Allertamento regionale per il Rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria”, approvata e adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 535 del 15 novembre ...

rischio sismico : 93.000 scosse in 2 anni - i geologi rilanciano il tema della prevenzione : Dal terremoto del 24 agosto 2016 l’Italia ha tremato altre 93.000 volte. Negli ultimi giorni è stato il Molise a registrare numerose scosse: dal 14 agosto i terremoti in provincia di Campobasso sono stati oltre 200, il più forte è stato avvertito alle 20.19 del 16 agosto, con magnitudo 5.2. “L’area dell’epicentro degli eventi sismici della scorsa settimana (come del resto gran parte della penisola) è altamente vulnerabile, al punto tale da poter ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione sul Tirreno meridionale determinerà dalle prossime ore condizioni di spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane, mentre al nord correnti di aria più fredda proveniente dal nord-atlantico determineranno nel pomeriggio di oggi e domani condizioni di maltempo con rovesci o temporali, anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

F1 - GP Belgio 2018 : a rischio la partecipazione della Force India? : La Force India rischia non poter partecipare al GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 agosto. Le vetture in rosa potrebbero non scendere in pista a Spa per motivi legati alla proprietà della scuderia. La società era entrata in amministrazione controllata alla vigilia del GP di Ungheria ma lo scorso 7 agosto gli amministratori provvisori della FRP Advisory avevano annunciato di aver chiuso l’accordo ...

Le misure della polizia di Los Angeles per il caso Asia Argento : X Factor 12 ancora a rischio : La polizia di Los Angeles rende note le misure sul caso Asia Argento, volte a dei dovuti accertamenti dopo le dichiarazioni comparse sul New York Times nella giornata del 20 agosto. La comunicazione è arrivata direttamente dai canali ufficiali dell'ufficio dello sceriffo, che intende vederci chiaro dopo lo scoop di NYT che ha fatto il giro del mondo. Si tratta quindi di sentire le parti in causa, Asia Argento e Jimmy Bennett, conosciutisi ...

Roma - a rischio il "Morandi" della Magliana : urgente verifica e monitoraggio : Il ponte Morandi ha un gemello illustre: quello della Magliana a Roma. Secondo quanto riporta un dossier dei Vigili del Fuoco, anche questa struttura presenta non poche criticità. Il dossier dei vigili riportato da LaPresse parla chiaro e invita ad un'urgente opera di verifica e di monitoraggio. "Quanto rilevato - si legge nel documento - induce il comando a segnalare la necessità di avviare, con ogni possibile urgenza e sotto la guida di un ...

"La metà dei ponti a rischio crollo" Le foto choc della Torino-Savona : "Non c'è niente da fare. Il tema non è Genova, ma l'Italia intera. Le infrastrutture in cemento armato hanno una vita massima di circa 70 anni". Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi, deputato e sindaco di Sutri (Viterbo), commentando la tragedia di Genova Segui su affaritaliani.it

Il viadotto della Magliana a Roma come Ponte Morandi : «Mai collaudato e a rischio crollo» : Ponte Morandi non solo a Genova: gli altri ponti realizzati dall'ingegnere in Italia e nel mondo Il Ponte che costeggia il Tevere, attraversando il quartiere della Magliana, è stato progettato ...

Ministero della Salute - rischio listeria salmone : Coop ritira lotto : rischio listeria in un lotto del salmone affumicato. Lo annuncia il Ministero della Salute attraverso il suo sito. Coop ritira lotto: ecco quale.

Genova - 39 vittime. Centinaia di sfollati e case a rischio. Conte : non aspetteremo i tempi della giustizia - via concessione ad Autostrade : Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime del disastro di Genova, dove ieri mattina è crollato un vasto tratto del ponte Morandi, un viadotto dell’autostrada A10 che attraversa la città. Secondo i dati forniti dalla prefettura, i morti finora accertati sono 39, di cui cinque non ancora identificati. Il governo Conte intanto ha varato un decreto per risolvere l’emergenza e ha annunciato la nomina di un commissario ...