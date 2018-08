Il “punto e virgola” | un tattoo per chi lotta contro il buio

dilei

: E a un certo punto, virgola. - bungalowbill14 : E a un certo punto, virgola. - yanez_2006 : @ogiva1 parterre de roi. è francese. invece la punteggiatura si usa anche in italiano. punto, virgola, etc, tanto per intenderci - Alby_Muttley : @_MarcoV_ @PossibileCt @Barbara_Goi @civati @PossibileIt @FranzFoti @EulaliaGrillo @ellyesse @Fra0283 @beabri… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il punto e virgola è l’ultimo trend in fatto di. Se ne vedono di tutte le dimensioni, da quelli grandissimi sulla nuca a quelli quasi invisibili sulla parte interna del dito. C’è chi lo preferisce nero, chi colorato, chi sostituisce un cuore al puntino. Sembra una moda come tante, invece nasconde un significato più profondo. Tatuarsi un punto e virgola è un modo per dare testimonianza del fatto di averto, e vinto,la depressione. “Un punto e virgola rappresenta il momento in cui un autore avrebbe potuto terminare un periodo ma non lo ha fatto. Tu sei l’autore e il periodo è la tua vita”, spiega il Semicolon Project, un gruppo non profit nato per dare speranza a chi soffre di depressione oistinti suicidi, autolesionismo o dipendenze. In grammatica il punto e virgola si usa per sospendere un discorso che non si vuole del tutto ...