Il presidente della Commissione europea | “Aboliremo l’ora legale”

Lira turca - si amplia emorragia : si dimette vice presidente della banca centrale : ... la banca centrale non ha ancora avuto il coraggio di alzare i tassi di interessi , anche perché influenzata dalle pressioni del presidente Erdogan, il quale è favorevole a una politica di bassi ...

Basket - Gianni Petrucci : “Gigi Datome per me rappresenta il futuro presidente della FIP” : Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, è stato intervistato del Corriere dello Sport. Petrucci tocca diversi argomenti: gli NBA assenti nelle partite di qualificazione ai Mondiali di settembre, Gigi Datome, il futuro della Serie A a 18 squadre. Su Belinelli e Gallinari: “Non si tratta di buonismo. La Nazionale la devi sentire dentro. L’altro giorno agli azzurri ho detto: “Tutti voi, tutti noi, i ...

Sicilia - nuovo presidente per la sezione giurisdizionale della Corte dei conti : Si è insediato il neo presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, Guido Carlino. Carlino, 59 anni, in magistratura dal 1982, proviene da Venezia dove, per ...

Migranti - don Mazzi al presidente della Cei : "Vai davanti alla Diciotti e fatti legare" : Il fondatore della comunità Exodus: "Una bella disobbedienza civile qualificherebbe la Chiesa di Francesco"

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

La polizia ha perquisito tre case della ex presidente dell’Argentina Cristina Fernández de Kirchner : La polizia argentina ha perquisito tre case di proprietà della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, coinvolta in uno scandalo di corruzione. Il giudice Claudio Bonadio, che guida l’inchiesta, aveva chiesto la revoca parziale dell’immunità per Kirchner, che è senatrice, The post La polizia ha perquisito tre case della ex presidente dell’Argentina Cristina Fernández de Kirchner appeared first on Il Post.

Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova : Roberto Ferrazza, che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione del ponte, è stato giudicato in conflitto di interessi: per la stessa ragione ha lasciato la commissione anche Antonio Brencich The post Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on Il Post.

Barbara Lezzi replica a Salvini : «Nessuno deve dare lezioni al presidente della Camera» : Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo dovere salvando i migranti grazie alla guardia costiera ed ha dimostrato civiltà ed umanità a dispetto di un'Europa vigliacca e disonorevole. Su questo niente da ...

Lotito-Inzaghi - Biasin : 'Ingiusto 'intercettare' il presidente della Lazio' : Fine della fredda cronaca. Anzi no, c' è la replica della Lazio, per mezzo di un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: 'In riferimento alla telefonata diffusa via Internet a firma di ...

Il presidente della Bundesbank Weidmann : "Si a rischi condivisi a patto di cedere sovranità" : Il presidente della banca centrale tedesca, Jens Weidmann, ha affermato di "non escludere generalmente una maggiore condivisione dei rischi fra gli Stati membri, ma chi esplicitamente si esprime a favore della condivisione dei rischi deve anche essere pronto a cedere più sovranità giuridica ai livelli europei".Durante il meeting con la stampa estera a Berlino il numero 1 della Bundesbank ha anche parlato dell'alto debito pubblico ...

Napoli - tesoro Milik : è la stagione della rinascita per il polacco - la mossa geniale del presidente De Laurentiis : La stagione ha preso il via con il botto, il campionato di Serie A già regala grande spettacolo, il primo turno ha regalato già importanti indicazioni. Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, la squadra di Carlo Ancelotti è stata molto convincente nella gara contro la Lazio, vincere all’Olimpico rappresenta già un importante biglietto da visita. Gli azzurri giocano a meraviglia, un pò come con Maurizio Sarri, le ...

Roberto Fico - presidente della Camera - sui migranti della nave Diciotti : 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea - puo' ... : Il presidente della Camera Roberto Fico, ha rotto gli indugi ed è intervenuto sui cittadini stranieri a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania. E Fico, ha affermato : 'la giusta ...

Diciotti - Matteo Salvini contro Roberto Fico : 'Pensi a fare il presidente della Camera' : Dopo le parole del presidente della Camera Roberto Fico che aveva invitato tutti a far scendere i 177 migranti dalla Diciotti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica: 'Tu fai il presidente ...