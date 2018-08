Il Play Store propone anche oggi un “piatto” ricco di offerte su giochi e app Android

Honor Play è ufficiale in Europa - già disponibile sullo store HiHonor : Nel corso della seconda giornata dell'IFA 2018, Honor ha presentato il suo top di gamma dedicato agli appassionati di gaming. Honor Play sbarca dunque in Europa dopo l'annuncio in Cina dei mesi scorsi. L'articolo Honor Play è ufficiale in Europa, già disponibile sullo store HiHonor proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store suggerirà dove poter guardare film e serie TV cercati : I servizi di streaming on-demand, ovvero quelle piattaforme che permettono agli utenti di gustare film e serie TV pagando un piccolo abbonamento mensile, […] L'articolo Google Play Store suggerirà dove poter guardare film e serie TV cercati proviene da TuttoAndroid.

POCO Launcher - il launcher di POCOPHONE F1 - è arrivato sul Play Store : Come promesso Xiaomi ha rilasciato oggi sul Play Store la prima versione di POCO launcher, proveniente direttamente dal nuovo POCOPHONE F1. L'articolo POCO launcher, il launcher di POCOPHONE F1, è arrivato sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Play Store : sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 38 i titoli gratuiti : Ci sono più di 70 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 38 gratis) sul Play Store. Esiste un modo migliore per iniziare bene la giornata? L'articolo Play Store: sconti fino al 90% su app e giochi Android e sono ben 38 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Rootless Pixel Launcher è disponibile nel Play Store : Rootless Launcher è un'applicazione che permette di rinnovare l'aspetto di smartphone e tablet tramite un Launcher completamente gratuito e open source che non richiede il root del dispositivo. Il Launcher è in grado di personalizzare i dispositivi mobili con uno stile Pixel ed è caratterizzato da una barra di ricerca in basso e dal cassetto delle app accessibile con uno swipe verso l'alto. L'articolo Rootless Pixel Launcher è disponibile nel ...

L’app RSS gReader è sparita dal Google Play Store : Nella giornata di ieri l'applicazione gReader, popolare aggregatore di RSS, è sparita dal Google Play Store senza alcun preavviso. L'articolo L’app RSS gReader è sparita dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Play Store : un altro weekend ricco di offerte su giochi e app Android : Ci sono più di 50 tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 19 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend? L'articolo Play Store: un altro weekend ricco di offerte su giochi e app Android proviene da TuttoAndroid.

Facebook toglie le mani dai proventi degli Instant Games - mantiene Onavo sul Play Store e allontana myPersonality : Facebook non tratterrà più un centesimo dai giochini eseguibili da Facebook Messenger per Android, lasciando tutto a Google e agli sviluppatori L'articolo Facebook toglie le mani dai proventi degli Instant Games, mantiene Onavo sul Play Store e allontana myPersonality proviene da TuttoAndroid.

Cresce la “rivolta” contro App Store e Play Store da parte degli sviluppatori : Cresce il numero di sviluppatori che contesta le tasse da versare a Google e Apple relative agli app Store dei due colossi dell'elettronica. L'articolo Cresce la “rivolta” contro App Store e Play Store da parte degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

WHATSAPP - PERCHÉ APP COME WHATSDOG SONO PERICOLOSE/ Google interviene e le cancella dal Play Store - ma... : WHATSDOG, app per spiare le conversazioni di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home : Il Google Play Store sta mostrando ad alcuni utenti il peso delle app già dalla pagina iniziale: la funzione non sembra purtroppo molto diffusa, a voi è arrivata? L'articolo Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home proviene da TuttoAndroid.

PlayStation Store : Dark Souls 3 - Final Fantasy 15 e molti altri titoli in sconto con la promozione "Giochi a meno di €20" : Se siete alla ricerca di grandi giochi a prezzo scontato, abbiamo delle ottime notizie per voi!Come riportato da PlayStation Blog, hanno preso il via una serie di interessantissime offerte che riguardano moltissimi titoli del catalogo PlayStation Store.Nello specifico, è iniziata la promozione "Giochi a meno di €20", nella quale rientrano apprezzati titoli come Dark Souls 3, Final Fantasy 15, Fallout 4, Little Nightmare Complete Edition e ...

Ecco perche è meglio pagare le app e i giochi da installare nei nostri smartphone. #appstore #Playstore : Oggi gli Store delle app dei nostri smartphone (principalmente Apple App Store e Google Play Store) sono piene di applicazioni e giochi di tutti i generi. Spesso però perdiamo tempo effettuando ricerche e ci ingegniamo su come scaricare le app gratis pur di non pagarle, e siamo disposti quasi a tutto per evitare di pagare pochi euro per le nostre app che ci interessano. Addirittura si arriva ad effettuare il jailbreak sui dispositivi Apple ...

PS4 dice addio all'elenco di singole lettere : rivoluzione per la ricerca nel PlayStation Store : Potrebbe sembrare una cosa tutto sommato da poco ma il cambiamento che abbiamo osservato nelle ultime ore è una vera piccola rivoluzione per gli utenti PS4 che richiedevano a gran voce un miglioramento della funzione di ricerca del PlayStation Store.Come probabilmente saprete la funzione di ricerca era organizzata attraverso un elenco di singole lettere da selezionare progressivamente per arrivare alla parola o al gioco di vostro interesse. La ...