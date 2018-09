Il nostro DNA porta la firma di una specie di ominidi completamente sconosciuta

Ronaldo a secco - la Juve aspetta : “Ha già capito il nostro Dna” : «Un’altra importante vittoria! Forza ragazzi!». Il tweet di Cristiano Ronaldo arriva nel cuore della notte, è scontato però fa notizia come ogni sospiro del campione. Dentro la frase fatta, però, c’è chi coglie un senso d’appartenenza profondo, la gioia per il successo di squadra più forte della sorpresa per il gol che non arriva....