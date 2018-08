Il mio agosto a insegnare italiano al campo Baobab | un agosto di resistenza

Ponte Morandi - camionista Basko : "Dal 14 agosto non dormo più" : Le immagini del suo camioncino fermo a pochi passi dal precipizio hanno fatto il giro del mondo . Se nel suo caso si può parlare di esito positivo della vicenda, è anche vero che da quel maledetto 14 ...

Il 22 agosto al Teatro Antico di Taormina parata di stelle per il Premio Internazionale Giuseppe Di Stefano : Una parata di stelle sfilerà al Teatro Antico di Taormina il 22 agosto, alle 21 e 30, in occasione del

IL SEGRETO DEL mio SUCCESSO/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi - 19 agosto 2018) : Il SEGRETO del mio SUCCESSO, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Michael J. Fox e Helen Slater, alla regia Herbert Ross. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 04:30:00 GMT)

Un principe tutto mio/ Su Canale 5 il film con Julia Stiles e Luke Mably (oggi - 18 agosto 2018) : Su Canale 5 va in onda il film Un principe tutto mio con Julia Stiles e Luke Mably protagonisti. la regia del film è affidata a Martha Coolidge. (oggi, 18 agosto 2018)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:36:00 GMT)

Vincitore Palio di Siena Assunta 2018 è la Lupa/ Gingillo e Porto Alabe - un binomio di vincenti (16 agosto) : Il Vincitore del Palio di Siena 2018 è la Lupa: la carriera dell'Assunta (16 agosto) si risolve con il trionfo di Giuseppe Zedde detto Gingillo sul cavallo Porto Alabe, un binomio vincente(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:38:00 GMT)

Il mio West film stasera in tv 14 agosto : trama - curiosità - streaming : Il mio West è il film in onda stasera in tv martedì 14 agosto 2018 in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Giovanni Veronesi ha come protagonisti Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel e David Bowie. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il mio West film stasera in tv: ...

Il mio west/ Su Rete 4 il film con Leonardo Pieraccioni protagonista (oggi - 14 agosto 2018) : Su Rete 4 va in onda Il mio west film con protagonista Leonardo Pieraccioni e diretto da Giovanni Veronesi. Nel cast anche Harvey Keitel, David Bowie e ancora molti artisti importanti.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Agosto - villaggio mio non ti conosco... - più - : Parola d'ordine: all inclusive. Con quintali di cibo al buffet, drink sempre a portata di mano, animatori scatenati e qualunque momento della giornata scandito fra sport, giochi aperitivo, spettacoli di cabaret e tornei a squadre. Ecco la formula perfetta per le vacanze anni Ottanta, quelle del boom economico, delle ferie lunghissime e delle partenze di massa ad Agosto. Quelle che hanno ...

AMORE mio AIUTAMI - LA7/ Info streaming del film con Alberto Sordi (oggi - 13 agosto 2018) : AMORE mio AIUTAMI, il film in onda su La7 oggi, lunedì 13 agosto 2018. Nel cast: Alberto Sordi che ha diretto anche la regia, Monica Vitti e Laura Adani. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 19:28:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER - IL mio ANGELO CUSTODE/ Su Canale 5 il film con Suzan Anbeh (oggi - 7 agosto 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: Il mio ANGELO CUSTODE, il film in onda su Canale 5 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast: Suzan Anbeh, Heiko Ruprecht, alla regia Stefan Bartmann. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 05:16:00 GMT)

Dal 6 al 10 agosto Premio Letterario Caccuri. Massimo Giletti condurrà serata conclusiva : Saranno attribuiti inoltre riconoscimenti speciali per la narrativa, il giornalismo, la musica, l'economia e, più in generale, l'entertainment. Il Premio Narrativa sarà assegnato il 9 agosto a Sandro ...

Case vacanza : è la Sicilia la regina del risparmio per il mese di agosto : Nonostante agosto sia da sempre percepito come il mese in cui partire costa di più, per prenotare le proprie vacanze nel periodo più caldo dell'anno non si deve per forza spendere una fortuna, almeno ...