Il leghista Brambilla | I piani M5s farebbero saltare il sistema previdenziale

huffingtonpost

: '#Brambilla, esperto (vero) leghista, avverte che pensione di cittadinanza scasserebbe il sistema previdenziale. Ve… - rtl1025 : '#Brambilla, esperto (vero) leghista, avverte che pensione di cittadinanza scasserebbe il sistema previdenziale. Ve… - robertolotito : RT @robertolotito: IL GOVERNO CONTE POTREBBE CADERE PER COLPA DI ALBERTO BRAMBILLA, UN LEGHISTA DI VECCHIO STAMPO, NORDISTA PURO, CONTRO IL… - robertolotito : RT @robertolotito: PURTROPPO NON SI FARA' NULLA PER COLPA DI ALBERTO BRAMBILLA CHE E' UN VECCHIO LEGHISTA NORDISTA E CONTRO TUTTO IL SUD ..… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) La proposta di legge sul taglio delle cosiddette pensioni d'oro è "difforme da quanto previsto nel programma di governo e sbagliata nel merito". Inoltre, la "pensione di cittadinanza" di 780 euro voluta sempre dal M5S sarebbe "una follia", che costerebbe "16,3 miliardi" e farebbeil. Lo sostiene Albertoe presidente del centro studi Itinerari previdenziali, in un'intervista al Corriere della Sera.La proposta sulle pensioni d'oro "non prevede, come era stato annunciato, un ricalcolo col metodo contributivo per ridurre gli assegni in rapporto ai contributi versati. Si tratta invece di un taglio in rapporto a età di pensionamento fittizie applicate ex post", spiega. "Per esempio: uno è andato in pensione legittimamente a 58 anni, ma la proposta dice che in base a una tabella non si sa costruita come, doveva ...