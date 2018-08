ilpost

: Il cantante e oppositore politico ugandese Bobi Wine è stato fermato mentre cercava di lasciare il paese in aereo - ilpost : Il cantante e oppositore politico ugandese Bobi Wine è stato fermato mentre cercava di lasciare il paese in aereo - ilposticino : Il cantante e oppositore politico ugandese Bobi Wine è stato fermato mentre cercava di lasciare il paese in aereo -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il, che è parlamentare è che èrecentemente incarcerato e torturato dal governo per via del suo sempre più folto seguito, èdi lasciare il paese in aereo. Ildi lasciare il paese in aereo Il Post.