Il Campione del mondo di Pasticceria | Fabrizio Donatone oggi ospite di Eccellenze

Convocati Francia - confermato il gruppo Campione del Mondo : Non ci sono novità nella lista dei Convocati del ct della Francia Didier Deschamps per le partite di Nations League di inizio settembre contro Germania e Olanda. Il tecnico ha confermato 22 dei 23 campioni del Mondo di Russia 2018: unico a non essere stato chiamato è il portiere del Marsiglia Steve Mandanda perché è infortunato. Al suo posto c’è Benoit Costil del Bordeaux. Convocato anche l’ex milanista Adil Rami, che dopo il ...

Lady Neymar è fantastica : ecco la dedica del Campione brasiliano

Canottaggio - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Attesa per il quattro di coppia Campione d’Europa : Tutto pronto per i Mondiali di Canottaggio che andranno in scena dal 9 al 16 settembre a Plovdiv, nelle acque della Bulgaria. Meno di due settimane al via, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha oggi diramato la lista dei convocati per quanto riguarda le discipline Senior, Pesi Leggeri, Pararowing per l’appuntamento iridato. Delegazione molto ampia quella italiana, di 67 atleti (39 senior, 20 Pesi leggeri, 8 Pararowing), divisi in 24 ...

Nicky Hayden - la famiglia chiede 6 milioni di euro di risarcimento per la morte del Campione di Moto GP : Sei milioni di euro. È questa la cifra richiesta dai familiari per il risarcimento per la morte del campione di Moto GP Nicky Hayden . Il campione statunitense è morto il 22 maggio 2017 a causa di un ...

Serie A Story. Stagione 1998-99 : il Milan torna Campione d’Italia nell’anno del suo Centenario in uno dei tornei più combattuti di sempre : Quarto appuntamento con il nostro viaggio attraverso la storia recente della Serie A italiana. Andiamo adesso a narrare quello che è stato uno dei campionati più equilibrati di sempre da quando esiste la massima Serie: la Stagione calcistica italiana 1998-99, la prima ufficialmente sponsorizzata da TIM (da allora la nostra Serie A assume la denominazione di Serie A TIM, e quest’anno ricorrono i vent’anni esatti dall’ormai storico accordo di ...

All'Atletico Madrid basta un gol del Campione del mondo Griezmann : 1-0 al Rayo Vallecano : Dopo il pareggio contro il Valencia, l' Atlético Madrid trova la sua prima vittoria in campionato superando per 1-0 il Rayo Vallecano al Wanda Metropolitano. Simeone cambia qualcosa rispetto alla gara ...

Basket - CampioneSSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 - battuta la Rep. Ceca : prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo! : Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top ...

Guida in stato di ebbrezza - denunciato il portiere Campione del Mondo Lloris : Guai in arrivo per il capitano della Francia Campione del Mondo Hugo Lloris. Il giocatore transalpino è stato denunciato per Guida in stato di ebbrezza a Londra. Secondo la polizia inglese il portiere del Tottenham è stato fermato da una pattuglia per un normale controllo ed è stato rilasciato solo su cauzione. Lloris dovrà comparire l’11 settembre in tribunale a Westminster.L'articolo Guida in stato di ebbrezza, denunciato il ...

Campione - i lavoratori chiedono la riapertura del Casinò : A fine luglio la dichiarazione di fallimento e la chiusura. Ma davanti alla casa da gioco resta un presidio permanente dei quasi 500 dipendenti, senza impiego da quasi un mese, per sensibilizzare il ...

Tania Cagnotto - l’annuncio della Campionessa di tuffi : “In autunno torno ad allenarmi per le Olimpiadi 2020” : Tania Cagnotto in autunno tornerà ad allenarsi assieme a Francesca Dallapè in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa tuffatrice, medaglia di bronzo e d’argento a Rio 2016, in un’intervista a Gente: “Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica”. La notizia arriva all’indomani degli Europei di Glasgow in cui Elena Bertocchi e la ...