Il calendario delle italiane in Champions League

calendario Serie A - terza giornata : gli orari delle partite e come vederli in tv su Sky e Dazn : terza giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per l’inizio della Nations League. Si comincia stasera con il big match Milan-Roma, poi gli anticipi del sabato vedranno l’Inter in scena a Bologna per provare a cambiare rotta dopo un brutto avvio, e la Juventus a Parma, con Cristiano Ronaldo ancora a caccia del primo gol. Le altre due capoliste, Napoli e Spal, giocheranno domenica sera, come il resto delle altre squadre. I ...

Champions League 2018-2019 - il calendario e le date delle partite della Juventus. Orari e programma. Si comincia a Valencia : Sorteggio tutto sommato benevolo per la Juventus che, dall’alto della sua prima fascia, non si può lamentare del proprio girone di Champions League 2018/19, quello H. I bianconeri, infatti, se la dovranno vedere con Manchester United, Valencia e gli svizzeri dello Young Boys. Una avversaria storica come il club guidato da Josè Mourinho e due new entry nella massima competizione continentale come gli spagnoli, che a questo livello non mai ...

Champions League 2018-2019 il calendario e le date delle partite dell’Inter. Orari e programma. Si comincia contro il Tottenham : L’Inter torna in Champions League dopo sei stagioni e, come ci si attendeva, lo farà con un girone davvero complicato. I sorteggi di Monte Carlo di oggi pomeriggio hanno riservato Barcellona, Tottenham e PSV come avversarie della squadra allenata da Luciano Spalletti che, dalla quarta fascia, non poteva sognare in qualcosa di decisamente più morbido. Si annunciano sei match all’arma bianca per i nerazzurri che partono come terza ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 : il calendario delle proiezioni per il pubblico : Il più antico festival del cinema è al via e con esso la corsa ai biglietti perché poche manifestazioni raccolgono tanto pubblico di appassionati e non quanto questa. Merito di una selezione che sempre più spesso è anticipazione di un Oscar (e affini), merito di una ricerca costante nei nuovi linguaggi e di nuovi talenti (che ha saputo puntare, ad esempio sul genere del documentario più di altri) e merito del glamour che si assaggia da molto ...

Serie tv 2018 - il calendario delle partenze : Anche quest'autunno riserverà un sacco di buone Serie tv da vedere: impossibile non riuscire a trovare almeno uno show che catturi la nostra attenzione. Basta controllare il calendario delle partenze che vi proponiamo, e che rivela quali telefilm debutteranno a partire da settembre in America sulla tv generalista, via cavo e sulle piattaforme di streaming on demand, ormai protagoniste anche loro della sfida che ha come obiettivo la ...

calendario Serie A calcio - seconda giornata : gli orari e il programma delle partite su Sky e Dazn : Dopo i due succulenti anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Juventus e Napoli rispettivamente contro Lazio e Milan, oggi domenica 26 agosto sono in programma ben sette partite valide per la seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si incomincia alle ore 18.00 con il derby SPAL-Parma, poi ben sei incontri in contemporanea alle ore 20.30 tra cui l’avvincente Inter-Torino: i nerazzurri devono assolutamente riscattarsi ...

calendario scolastico e ponti : misure per la riduzione delle vacanze : Il Calendario delle lezioni scolastiche quest’anno prevede dei ponti lunghi. Uno di questi è quello che ricadrà sotto le festività pasquali. Per studenti e famiglie una ghiotta occasione di interrompere il tran tran quotidiano. Per le scuole una vera mazzata alla continuità didattica. Si tratta di fermarsi per addirittura 3 settimane. Per contrastare questi lunghi […] L'articolo Calendario scolastico e ponti: misure per la riduzione ...

Pallavolo - il calendario delle partite dell'Italia ai Mondiali : esordio contro il Giappone : I Mondiali di Pallavolo inizieranno a Roma il 9 settembre, con la partita inaugurale Italia-Giappone. La diretta tv è prevista su Rai Due alle ore 19.30. Tutti gli incontri della Nazionale maschile azzurra di volley [VIDEO] saranno trasmessi in diretta e in chiaro sul secondo canale della Rai. I ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini fanno parte della Pool A, insieme a Giappone, Belgio, Argentina e Slovenia. Nella prima fase, la Nazionale ...

calendario Serie A1 basket femminile 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei play-off : Partirà sabato 6 ottobre con il classico Opening Day il campionato italiano di basket femminile. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale e difende il titolo il Famila Schio, che ha superato nella finale dello scorso anno la Virtus Eirene Ragusa. La prima giornata si disputerà su due giorni e tutte le partite si disputeranno a Torino. L’ultima giornata di regular season verrà ...

calendario Serie A basket 2018-2019 : le date e il programma delle 30 giornate e dei playoff : Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa ...

calendario Serie B 2018-2019 : campionato a 19 squadre. Il programma completo con tutte le date delle partite : Dopo una giornata ricca di colpi di scena, è stato sorteggiato il Calendario della Serie B per la stagione 2018-2019. La Lega B ha dovuto aspettare il via libera della Figc per l’approvazione del torneo a 19 squadre, con il blocco dei ripescaggi. Ciò implica che in ciascuna giornata una squadra dovrà riposare. Il campionato prenderà il via venerdì 24 agosto, con l’anticipo tra Brescia e Perugia e si completerà l’11 maggio. Verranno ...

calendario Serie A calcio 2018-2019 : le date delle 38 giornate. Il programma e come vederle in tv : Nel weekend del 18-20 agosto inizierà la Serie A 2018-2019 che si concluderà il prossimo 26 maggio. Il massimo campionato italiano di calcio prevede la partecipazione di venti squadre per un totale di 38 giornate. Il programma di questa stagione prevede quattro soste per la Nazionale (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre 24 marzo) e una pausa invernale tra il 6 il 13 gennaio visto che si giocherà durante le festività natalizie con addirittura il ...

VENEZIA 75 - Il calendario delle proiezioni pubbliche : ... ESEGUITA DAL VIVO DAL MESIMÈR ENSEMBLE VENEZIA CLASSICI DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM , IL GOLEM - COME VENNE AL MONDO o BUG, L'UOMO D'ARGILLA, di Paul WEGENER , Germania, 76', intertitoli ...