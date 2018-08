IFA 2018 | Wiko View2 Go | View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico

IFA 2018 : Lenovo presenta dispositivi smart - notebook ed altro : A Berlino, Lenovo è in grande spolvero con tantissimi dispositivi presentati tra notebook, convertibili e dispositivi smart per casa IFA 2018: Lenovo presenta dispositivi smart, notebook ed altro Lenovo è in grande spolvero e a Berlino durante l’IFA 2018 ha presentato una marea di dispositivi davvero per tutti spaziando dai prodotto smart, ai notebook/convertibili fino […]

IFA 2018 : Alcatel 3T 8 è il primo tablet con Android Go : Alcatel presenta un tablet economico che è il primo al mondo ad avere Android Go. Si chiama 3T 8 e costerà 119 euro IFA 2018 di Berlino: Alcatel 3T 8 è il primo tablet con Android Go TLC sul palcoscenico di IFA 2018 di Berlino che si sta tenendo in questi giorni ha presentato un […]

Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon : All'IFA 2018 in corso di svolgimento a Berlino, Jabra ha presentato una curiosa variante dei suoi auricolari wireless Elite Active 65t L'articolo Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon proviene da TuttoAndroid.

Huawei AI Cube e Huawei Locator presentati a IFA 2018 : Oltre a HiSilicon Kirin 980, il nuovo chipset presentato oggi a IFA 2018, Huawei ha annunciato alte due interessanti dispositivi. Il primo, Huawei […] L'articolo Huawei AI Cube e Huawei Locator presentati a IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

IFA 2018 - le novità (democratiche) di Wiko : Neppure 250 euro: è questo il prezzo della più costosa delle novità di Wiko. Il brand francese, la cui missione è rendere più accessibile la tecnologia, ha presentato a Berlino tre novità: View2 Go, View2 Plus e Harry2. «Con questi nuovi smartphone abbiamo portato feature di alto livello – come il face unlock, con una tecnologia sviluppata da Wiko, l’intelligenza artificiale e l’ultra widescreen – in telefoni dal prezzo competitivo», ...

Candy Group presenta il futuro della lavanderia e cucina a IFA 2018 : Per questo motivo guardiamo con interesse al mondo delle startup: potenziali partner agili che portano non solo competenze tecnologiche, ma anche capacità di interpretazione delle aspettative in ...

Le novità di Asus a IFA 2018 : I laptop vengono annunciati dall'azienda come tra i più compatti al mondo, e sono caratterizzati da cornici ultrasottili che con il display Asus NanoEdge frameless assicurano un rapporto schermo/...

IFA 2018 : Motorola abbraccia Android One - : Con Google Lens basata su AI, inoltre, è possibile interagire con il mondo che ci circonda. Per esempio, scattando una foto a un cane per strada, Google ci aiuterà a scoprire la sua razza. Motorola ...

Acer annuncia all’IFA 2018 dei nuovi refresh per la serie Aspire : Acer ha annunciato nella giornata di oggi un elegante refresh dell’All-in-One Aspire Z 24 e dei notebook Aspire 7, Aspire 5 e Aspire 3, tutti ovviamente con a bordo Windows 10. Acer Aspire Z 24 Acer Aspire Z 24 è il PC all-in-one per la famiglia, progettato per la connettività, la navigazione sul web, i social media, la visione di film e il casual gaming. Disegnato per essere in armonia con l’arredo del salotto, il device è spesso ...

Wiko - 3 nuovi smartphone a IFA 2018 : Attenzione al design e prezzi “democratici”: Wiko si presenta a Ifa con tre nuovi dispositivi, di cui 2 ampliano la collezione View2 ridefinendone il desgn, il View2 Go e il View2 Plus, con Full Screen 19:9. Harry2 è invece un nuovo modello entry level con schermo 18:9. View2 Go e View2 Plus. I due nuovi modelli vengono lanciati in 4 differenti colorazioni, più la variante di fascia alta Supernova. Il design, resistente ed ergonomico, con vetro ...

IFA 2018 - tutte le novità dalla fiera hi-tech di Berlino : Se qualche anno fa avessimo detto che prima o poi tutti dentro casa ci saremmo portati un oggetto di domotica forse sarebbe sembrato eccessivo. E invece oggi quasi nessuno fa a meno di un gadget piazzato in una stanza capace di connettersi a internet e a un’app sul cellulare. Pensiamo agli avanzati termostati e condizionatori ma anche lavatrici, asciugatrici, forni e persino lavastoviglie, per non parlare di speaker e videocamere, forse i ...

Wiko presenta ufficialmente View 2 Plus - View 2 Go e Harry 2 all’IFA 2018 : Wiko approfitta della sua conferenza all'IFA 2018 di Berlino per presentare tre nuovi smartphone: Wiko View 2 Plus, View 2 Go e Harry 2. L'articolo Wiko presenta ufficialmente View 2 Plus, View 2 Go e Harry 2 all’IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

IFA 2018 - ecco i migliori tv : tra 8k e intelligenza artificiale : Quali sono stati i migliori tv di IFA 2018? Come da tradizione la fiera a cavallo di fine agosto e inizio settembre è teatro di presentazioni di numerosi modelli di televisore pronti a debuttare nell’ultima parte dell’anno e nella prima parte di quello successivo. L’edizione 2018 dell’appuntamento tedesco ha visto come protagonista assoluta la risoluzione 8k che è stata proposta da diversi produttori, nonostante la ...