IFA 2018 | le novità democratiche di Wiko

Candy Group presenta il futuro della lavanderia e cucina a IFA 2018 : Per questo motivo guardiamo con interesse al mondo delle startup: potenziali partner agili che portano non solo competenze tecnologiche, ma anche capacità di interpretazione delle aspettative in ...

Le novità di Asus a IFA 2018 : I laptop vengono annunciati dall'azienda come tra i più compatti al mondo, e sono caratterizzati da cornici ultrasottili che con il display Asus NanoEdge frameless assicurano un rapporto schermo/...

IFA 2018 : Motorola abbraccia Android One - : Con Google Lens basata su AI, inoltre, è possibile interagire con il mondo che ci circonda. Per esempio, scattando una foto a un cane per strada, Google ci aiuterà a scoprire la sua razza. Motorola ...

Acer annuncia all’IFA 2018 dei nuovi refresh per la serie Aspire : Acer ha annunciato nella giornata di oggi un elegante refresh dell’All-in-One Aspire Z 24 e dei notebook Aspire 7, Aspire 5 e Aspire 3, tutti ovviamente con a bordo Windows 10. Acer Aspire Z 24 Acer Aspire Z 24 è il PC all-in-one per la famiglia, progettato per la connettività, la navigazione sul web, i social media, la visione di film e il casual gaming. Disegnato per essere in armonia con l’arredo del salotto, il device è spesso ...

Wiko - 3 nuovi smartphone a IFA 2018 : Attenzione al design e prezzi “democratici”: Wiko si presenta a Ifa con tre nuovi dispositivi, di cui 2 ampliano la collezione View2 ridefinendone il desgn, il View2 Go e il View2 Plus, con Full Screen 19:9. Harry2 è invece un nuovo modello entry level con schermo 18:9. View2 Go e View2 Plus. I due nuovi modelli vengono lanciati in 4 differenti colorazioni, più la variante di fascia alta Supernova. Il design, resistente ed ergonomico, con vetro ...

IFA 2018 - tutte le novità dalla fiera hi-tech di Berlino : Se qualche anno fa avessimo detto che prima o poi tutti dentro casa ci saremmo portati un oggetto di domotica forse sarebbe sembrato eccessivo. E invece oggi quasi nessuno fa a meno di un gadget piazzato in una stanza capace di connettersi a internet e a un’app sul cellulare. Pensiamo agli avanzati termostati e condizionatori ma anche lavatrici, asciugatrici, forni e persino lavastoviglie, per non parlare di speaker e videocamere, forse i ...

Wiko approfitta della sua conferenza all'IFA 2018 di Berlino per presentare tre nuovi smartphone: Wiko View 2 Plus, View 2 Go e Harry 2.

IFA 2018 - ecco i migliori tv : tra 8k e intelligenza artificiale : Quali sono stati i migliori tv di IFA 2018? Come da tradizione la fiera a cavallo di fine agosto e inizio settembre è teatro di presentazioni di numerosi modelli di televisore pronti a debuttare nell’ultima parte dell’anno e nella prima parte di quello successivo. L’edizione 2018 dell’appuntamento tedesco ha visto come protagonista assoluta la risoluzione 8k che è stata proposta da diversi produttori, nonostante la ...

IFA 2018 - da Casio uno smartwatch super “cattivo” : Non è un segreto, lo smartwatch diventa uno strumento efficace e potente se applicato a funzioni e ambiti specifici, sia per quanto riguarda hardware e design sia per software e i servizi. Dall’esordio di questi prodotti, ogni brand ha cercato d’adattarli al proprio stile e dna. Forte della sua tradizione con Pro Trek, con un’indole fatta d’avventura e prodotti resistenti a tutto, Casio interpreta il mondo smartwatch con un ...

IFA 2018 : Dell presenta XPS 13 2-in-1 e Inspiron 2-in-1 : Dell presenta due nuove notebook all’IFA 2018 di Berlino: Chromebook e due moDelli di convertibili e il nuovo XPS IFA 2018: Dell presenta XPS 13 2-in-1 e Inspiron 2-in-1 Dell è la prima ad inaugurare gli eventi Della fiera Berlinese Dell’IFA 2018 con la presentazione di due convertibili Inspiron 7000 e 5000 2-in-1, XPS 13 […]

IFA 2018 : BlackBerry Key2 LE presentato ufficialmente - : ... un'offerta che include tutte le funzioni di sicurezza che rendono i telefoni BlackBerry gli smartphone Android" più sicuri al mondo. La gamma Key2 LE conserva lo stile iconico di BlackBerry offrendo,...

Lenovo ad IFA 2018 rinnova la sua gamma di Notebook e Chromebook : Lenovo nel corso del suo evento TechLife18, tenutosi a Berlino in occasione di IFA2018, ha presentato la gamma rinnovata di Notebook della famiglia Yoga, i suoi nuovi Chromebook, ed un nuovo modello della famiglia di Notebook professionali ThinkPad X1. Il modello di punta della rinnovata gamma consumer 2-in-1 di Lenovo è lo Yoga c930, un Notebook con schermo da 13,9″ (disponibile sia FullHD che UHD) con uno spessore massimo di ...

IFA 2018 : ecco cosa ha presentato Asus tra ScreenPad e gamma ZenBook : Asus ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro in occasione della fiera IFA 2018, presentando l’intera gamma della famiglia ZenBook con i recenti processori Intel Core di ottava generazione. ZenBook 13/14/15: i laptop più compatti del mondo ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) e ZenBook 15 (UX533) introducono il nuovo display frameless Asus NanoEdge, con cornice ultrasottile sui quattro ...

