Idlib | Mosca | “Pronta provocazione con armi chimiche contro Assad | abbiamo le prove”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) La Russia ha fornito all’Onu e all’Aja, dove ha sede l’Organizzazione per la proibizione delle, “fatti specifici ricevuti da varie fonti” sul fatto che “unacon l’uso disia in preparazione a“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri dell’Eritrea. “Non c’è bisogno di convincere nessuno che tutto ciò sia reale perché cose simili sono già avvenute in precedenza”, ha affermato il capo della diplomazia di. Le indagini su tali incidenti sono state condotte “a distanza” e i funzionari dell’Opac “sono stati massicciamente, apertamente e senza troppe cerimonie manipolati“, ha aggiunto. “Ne siamo al corrente quindi trovo inaccettabile un simile comportamento da parte dei Paesi ...