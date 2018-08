I voti della terza giornata di Serie A

Fantacalcio 2018-2019 : i voti e i risultati della seconda giornata. Tutti i bonus e malus : In attesa del match di questa sera tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si può fare già un bilancio quasi completo su quel che è stata la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 . Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto ...

Fantacalcio 2018-2019 : i voti e i risultati della prima giornata. Tutti i bonus e malus : Nel weekend del 18-20 agosto si è disputata la prima giornata della Serie A 2018-2019, è incominciato il campionato ed è partito così anche il Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al torneo e che ricalca le gesta dei campioni che vediamo in campo nelle varie giornate. Come sempre c’è grande attesa per sapere quanti punti hanno portato a casa i propri giocatori tra voti in pagella (di Gazzetta dello Sport), ...