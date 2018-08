I migranti della Diciotti anche in Toscana

Migranti : alla diocesi di Milano otto migranti della Diciotti : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - Sono otto i migranti salvati dall’equipaggio dell’incrociatore Diciotti della Guardia costiera italiana e ospitati nel centro 'Mondo Migliore' a Rocca di Papa che sono stati assegnati alla diocesi di Milano. La decisione, si spiega dalla Caritas Ambrosiana, è stata comu

Domani i primi 30 migranti della Diciotti lasceranno Rocca di Papa : Roma, 30 ago., askanews, - Nelle prossime ore lasceranno Rocca di Papa i primi 30 dei 100 profughi eritrei sbarcati dalla nave Diciotti e ospitati nel centro di accoglienza Un mondo migliore. 'Già ...

migranti - Italia all’assalto della missione Sophia. Ma il testo si può cambiare? : L’Italia ha tenuto banco alla riunione informale dei ministri della Difesa in corso a Vienna. L’argomento principale in agenda avrebbero dovuto essere i Balcani, ma parte...

migranti - nessuna ong salva più i migranti al largo della Libia. Open Arms : “Andiamo in Spagna - qui ci criminalizzano” : Anche la ultima Ong operante nel mare di fronte alla Libia se ne va e lascia la zona scoperta. "Nelle prossime settimane ci uniremo alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran che separano Marocco e Spagna. L’avvio di politiche disumane ha provocato non solo la chiusura dei porti di Italia e Malta, ma la paralisi di numerose organizzazioni umanitarie, come pure l’aumento del flusso migratorio verso il sud ...

"Sui migranti toni diversi ma stessa direzione". Intervista al ministro della Difesa Elisabetta Trenta : Nel giorno in cui la proposta italiana di una rotazione dei porti di sbarco dei migranti del Mediterraneo rischia di incepparsi tra veti e controveti, Elisabetta Trenta difende l'unità del governo: "Possono cambiare i toni, ma questo è naturale. Le assicuro che io, Luigi Di Maio e Matteo Salvini remiamo tutti nella stessa direzione, al fianco del premier Conte". Questo nonostante la malcelata insofferenza del Movimento 5 stelle nei ...

migranti - i ministri della Difesa Ue respingono la proposta dell’Italia. Salvini : “Faremo da soli” : "Di fronte alla proposta sulla modifica ho trovato porte aperte, ma anche chiuse. Questo tema per noi è molto importante, crediamo che qualcosa possa ancora cambiare domani. Mi sento delusa, ho visto che l’Europa non c’è, non è presente”, ha dichiarato il ministro Trenta al termine della prima riunione con i ministri della Difesa europei.Continua a leggere

Chi ha voluto i migranti della Diciotti a Rocca di Papa : Roma, 30 ago., askanews, - Affidare i 100 migranti della Diciotti alla struttura 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa e poi alle Diocesi italiane 'è stato come costruire un ponte: non è questione di chi ha fatto cosa e non entrerei nei dettagli', dai vescovi italiani è arrivata 'un'...

migranti - il ministro Trenta chiede la modifica della missione Sophia : “Le navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Nell'ambito del vertice informale dei ministri della Difesa Ue, il ministro Trenta chiederà agli Stati membri di cambiare i principi che regolano lo sbarco dei Migranti salvati nel Mar Mediterraneo e, in particolare,chiederà l'introduzione della rotazione dei porti di sbarco dei Migranti soccorsi in mare, lo sganciamento del paese di approdo dal criterio geografico di vicinanza e una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti ...

migranti della Diciotti arrivati a Roma - FdI : il centro d'accoglienza lo paga lo Stato : I Migranti sbarcati dalla nave della Guardia Costiera della Diciotti, secondo quando affermato dallo stesso Salvini, sono stati ricollocati un po' all'estero, mentre i rimanenti rimarranno in Italia ospitati dalla Chiesa Cattolica. Nella giornata di ieri due pullman con i Migranti a bordo si sono diretti verso Rocca di Papa, localita' in provincia di Roma, dove saranno collocati nel centro di accoglienza straordinaria gestito però dalla ...

migranti - la mossa della Difesa per modificare la missione Sophia : rotazione dei porti : Una strategia comune per cambiare le regole di ingaggio per i salvataggi in mare dei Migranti effettuati da unità navali impegnate nella missione europea Sophia e anche per l'individuazione dei porti ...

I racconti dei migranti della Diciotti : «Torture e violenze - il nostro inferno in Libia» : «La Libia per me è stato l'inferno in Terra, ma io non ho mai perso la speranza», dice la ragazza con gli occhi ancora impauriti alla mediatrice culturale di Mondo Migliore, Seghen Yosef, che le parla in tigrino. Quelli della nave Diciotti accolti dalla Cei, 92 uomini e 8 donne, età media 25 anni, da un giorno a Rocca di Papa, ieri hanno telefonato ai ...

I migranti della Diciotti raccontano : 'Noi - torturati e venduti più volte' : È stata la loro prima vera giornata di riposo. Sono arrivati stanchi e stremati e oggi, dai loro racconti resi agli operatori sociali che li hanno intervistati, emergono vicende atroci e anni di ...