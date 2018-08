I carabinieri | hanno effettuato sequestri e comminato sanzioni

Santa Lucia Sopra Contesse - ME - : i carabinieri - hanno sequestrato oltre un chilo di marijuana : Da una nota del Comando Provinciale dei carabinieri di Messina, si evince che : 'gli appartenenti alla Benemerita hanno trovato e sequestrato oltre un chilo di marijuana, nella zona di Santa Lucia ...

“Correte - una donna è morta”. Parma - omicidio choc : cosa le ha fatto. I carabinieri hanno già fermato una persona : Un’estate nera quella che sta vivendo l’Italia. Il numero di omicidi, violenze e incidenti è davvero allarmante. Un altro tragico episodio di cronaca nera arriva da Parma. Una donna di quarantaquattro anni è stata brutalmente picchiata e infine uccisa nel pomeriggio a San Polo di Torrile, paese della bassa parmense. La vittima si chiamava Filomena Cataldi e, stando a quanto emerso, il suo presunto assassino sarebbe un vicino ...

Montalbano Elicona - ME - : i carabinieri della locale Stazione - hanno denunciato un allevatore : La scorsa settimana, i militari della Stazione di Montalbano Elicona, nell'ambito delle attività di controllo predisposte per pascolo abusivo nei territori montani del comprensorio delle 'Tholos', ...

I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi italiani per l’aggressione a Daisy Osakue : Abitano tutti in provincia di Torino e sono stati identificati grazie ad alcuni video delle telecamere a circuito chiuso di Moncalieri The post I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi italiani per l’aggressione a Daisy Osakue appeared first on Il Post.

Panarea - ME - : i carabinieri - hanno salvato un turista francese : Un 24enne turista francese, è stato salvato dopo essere caduto in una scarpata a Calajunco sull'isola eoliana di Panarea. Per aiutarlo, è stata necessaria la mobilitazione dei carabinieri e dei vigili ...

I carabinieri - hanno arrestato a Messina un 38enne nigeriano : I carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno tratto in arresto un 38enne nigeriano per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali. I fatti sono accaduti ...

Falcone - ME - : per una rissa tra parenti - i carabinieri hanno arrestato 5 persone : Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Falcone, con l'ausilio dell'Aliquota Radiomobile di Barcellona , hanno tratto in arresto in flagranza cinque persone per rissa. I militari, sono ...

Tre carabinieri hanno cercato di incastrare per terrorismo un uomo ghanese : Lo hanno aggredito, gli hanno messo in casa armi e testi in arabo per far credere che appartenesse all'ISIS, ma sono stati scoperti The post Tre carabinieri hanno cercato di incastrare per terrorismo un uomo ghanese appeared first on Il Post.