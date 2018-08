Guida ai sorteggi di Europa League | con Lazio e Milan

Guida ai sorteggi di Champions League di stasera : Iniziano alle 18 a Montecarlo, con quattro squadre italiane presenti: Juventus, Napoli, Roma e Inter, inserite in tre fasce diverse The post Guida ai sorteggi di Champions League di stasera appeared first on Il Post.

Guida ai sorteggi di Champions League : Sono stasera a Montecarlo, con quattro squadre italiane: Juventus, Napoli, Roma e Inter, inserite in tre fasce diverse The post Guida ai sorteggi di Champions League appeared first on Il Post.