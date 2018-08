Grillo | Tutti abbiano un reddito | non un lavoro Castelli | 17 miliardi per

Vaccini - il Ministro Grillo : “L’obbligo rimane per tutti” : Scuola e Vaccini, nessuna novità: dopo l'approvazione del last minute del Milleproroghe (le Camere vanno in vacanza) basta l’autocertificazione dei genitori per iscrivere i figli a nidi e asili. Il Ministro della salute Giulia Grillo (M5s) però dopo gli attacchi arrivati da più parti, da ultimo dalle Regioni, e le accuse di strizzare l’occhio ai No-vax per motivi elettorali, ribatte: l’obbligo di vaccinarsi "rimane per tutti". La Ministra ...

Conte come il ministro Grillo : "Mio figlio ha fatto tutti i vaccini - l'ho accompagnato io" : Il governo che presiede "Mio figlio ha fatto tutte le vaccinazioni d'obbligo, l'ho accompagnato io". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a palazzo Chigi sulle posizioni no-Vax nel Movimento 5 Stelle. Una dichiarazione che fa il paio con quella del ministro della Salute Giulia Grillo, che qualche settimana fa aveva che suo figlio "avrebbe fatto tutte e dieci i vaccini, ma non perché sono ...

Vaccini - la ministra Grillo : «L’obbligo rimane per tutti Basta trucchi sulle autocertificazioni a scuola» : La ministra della Salute, Giulia Grillo: «C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi. M5s spaccato? No, sono sensibilità diverse su un argomento delicato»

Beppe Grillo fa 70 anni. Gli auguri di Di Maio : Sei il paziente zero dai cui tutti siamo stati contagiati. Ci hai fatto ammalare di M5S : "70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni, ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori". Con queste parole Luigi Di Maio, ministro del Lavoro fa gli auguri al leader del M5S per i sui 70 anni. In un lungo post Di Maio ricorda:--"Oggi siamo qui e se siamo qui è grazie a te, grazie alla tua energia contagiosa. Ci hai sempre detto che il Movimento 5 Stelle è un virus ...

Conte : "Grillo mi disse 'Tu fra tutti sei quello normale'" : In una lunga intervista rilasciata a Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, il Premier Giuseppe Conte ha parlato della sua vita prima e dopo la politica. Il titolo del pezzo, infatti, è "Ecco chi sono e cosa faccio". Lo stesso Presidente del Consiglio l'ha riportata integralmente sulla sua pagina Facebook.Conte dice di parlare poco perché secondo lui gli italiani sono "già interessati alle iniziative del governo che alle parole ...