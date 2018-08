Grillo parla di Salvini | ” equilibrio con un accordo con dei programmi precisi”

Beppe Grillo - "farmacie non vendano prodotti omeopatici"/ Aziende si ribellano : "Prima di parlare si documenti" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 14:25:00 GMT)

Grillo difende Di Maio e parla di gufi. Come Renzi : Beppe Grillo rispolvera la figura retorica dei gufi tanto cara a Matteo Renzi. L'occasione è una difesa del fondatore dei 5Stelle di Luigi Di Maio: 'Foodora ha deciso di lasciare l'Italia, venderà il ...

"La profilassi causa l'autismo" Così la Grillo in Parlamento faceva terrorismo sanitario : Sono ormai diventati virali alcuni video (rilanciati persino ieri dall'ex premier Matteo Renzi) in cui Paola Taverna , paladina M5s dei No Vax, urla in un italiano improbabile al Senato che gli italiani sono delle pecore e i vaccini "marchi per le bestie". In un altro la stessa Taverna va in giro per l'Italia a dire che per vaccinarsi una volta bastava andare a trovare i familiari ("Se poco poco c'avevo un cugino con le malattie esantematiche ...

Vaccini - appello al Parlamento dell Ordine dei Medici 'No al rinvio di un anno'. Il ministro Grillo ' Nessun passo indietro sull obbligo' : 'No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi'. E' netta la posizione della Federazione nazionale degli ordini dei ...

Vaccini - la Grillo annuncia : "Sull'obbligatorietà decide il Parlamento" : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato, davanti alle Commissioni parlamentari preposte, che la modifica della legge sui Vaccini non arriverà per il tramite di un decreto legge . Il tutto ...

Grillo bocciato da Cassese sul Parlamento eletto a sorte : Oggi sono le minoranze che gestiscono i Paesi', in realtà, occorrerebbe dire che ha sempre funzionato così, da che mondo è mondo,. Cassese, ricordando come la democrazia 'non sia solo partecipazione' ...

M5S : Patriarca (Pd) - per Grillo parlamentare deve solo obbedire : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Beh, è chiaro. Grillo vuole il sorteggio perché tanto chiunque sia eletto deve rispondere al direttorio. L’esercizio della democrazia per il comico genovese è lasciato alla casualità. Davvero un bell’esempio da dare alle nuove generazioni”. Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca. ‘Scarsissima autonomia decisionale, obbedienza al capo, poca capacità di incidere nel ...

Fare il parlamentare è come fare l'idraulico? La polemica tra Grillo e il giudice Cassese : "Queste assemblee di persone sorteggiate a caso sono un movimento che si sta sviluppando in tutto mondo, non capisco quale sia l'esagerazione che abbiamo suscitato in certi parrucconi del nostro sistema informativo. Non è l'idraulico, non vogliamo eleggere l'idraulico che ha una sua funzione importantissima e su cui si fa ironia in certi giornali...". Così Beppe Grillo in un video sulla sua pagina Facebook ...

Beppe Grillo : “Democrazia è superata - si può scegliere Parlamento con estrazione casuale. Euro? Decidano gli italiani” : “Dobbiamo capire che la democrazia è superata. Che cos’è la democrazia quando meno del 50% va a votare. Se prendi il 30% del 50%, hai preso il 15%. Oggi sono le minoranze che gestiscono i Paesi. Probabilmente la democrazia deve essere sostituita con qualcos’altro, magari con un’estrazione casuale. Io penso che potremmo scegliere una delle due camere del Parlamento casualmente. In maniera proporzionata per età, sesso, ...

