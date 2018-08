Grillo | ' Con Lega rapporto in equilibrio | gli accordi sono precisi'

Grillo : con la Lega ci teniamo in equilibrio con il programma : Metti una conversazione davanti agli specchi di un salone di parrucchiere, metti su una poltroncina Pepe Mujica e sull'altra Beppe Grillo e finisci per parlare di figli, geopolitica, e del governo italiano. Il garante M5s mette sul suo blog il video della conversazione. "Sono un comico, lavoro con le persone. Per quello è nato il movimento, parlo di politica, ho queste visioni...", dice Grillo all'ex ...

Grillo - con Lega accordi precisi : ANSA, - ROMA, 31 AGO - "Il Movimento è nato dagli spettacoli che facevo, parlavo di economia, politica, tecnologia. Un comico e un manager dell'Olivetti, Gianroberto Casaleggio, ndr, hanno creato questa cosa inaspettata, una bomba, nata senza soldi. E l'utopia si è realizzata, ...

THE GREY/ Su Rai 4 il film con Liam Neeson e Frank Grillo (oggi - 26 agosto 2018) : The GREY, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Liam Neeson, Frank Grillo e Dermot Mulroney, alla regia Joe Carnahan. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:47:00 GMT)

La parabola discendente di Beppe Grillo e le analogie con il 'qualunquista' Giannini : Dare un'incubatrice all'estrema destra nel 1946, a babbo-duce morto, non rischiava di stravolgere la demografia politica. In questi tempi fertili, al contrario, è come aprire una clinica degli orrori.

Ponte Morandi - Beppe Grillo nel 2014 con i No Gronda : 'Fermiamoli con l'esercito' : La tragedia del Ponte Morandi ha duramente colpito Genova, la citta' di Beppe Grillo, il quale conosce da vicino la situazione relativa al viadotto. Il fondatore del movimento cinque stelle chiede giustizia ma soprattutto la revoca della concessione ad Autostrade. Il comico genovese si addentra nella questione ed in merito al viadotto ne parla come di un'opera malata. Eppure proprio lui quattro anni fa, nel 2014, appoggiò i comitati No Gronda ...

Ponte crollato a Genova - Grillo contro Autostrade : "Concessione va revocata e restituita allo Stato" : "La concessione va revocata e restituita allo Stato" "Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte. La ...

Il crollo del ponte di Genova - Di Maio e Toninelli : «Colpa di Autostrade - via la concessione - Benetton paghi». Grillo : «Tutto torni allo ... : ... «Contemplando questo orrore sono ancora più convinto che le grandi opere pubbliche dalla carta al mondo reale devono essere riviste: tutte. La concessione a operatori così dissennati della nostra ...

Beppe Grillo - "farmacie non vendano prodotti omeopatici"/ I farmacisti - "ne parli lui con la maggioranza" : Beppe Grillo attacca l'omeopatia, il garante del Movimento Cinque Stelle chiede la sospensione della vendita di prodotti senza la comprovata efficacia dal punto di vista scientifico.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Blog M5s scriveva : "crollo ponte Morandi a Genova? Favoletta"/ Beppe Grillo e 'No Gronda' contro nuove opere : Quando il Blog M5s si scriveva: 'crollo del ponte Morandi a Genova? Una favoletta'. Beppe Grillo e le battaglie con i No Gronda contro l'opera.

Blog M5s scriveva : “crollo ponte Morandi a Genova? Favoletta”/ Beppe Grillo e ‘No Gronda’ contro nuove opere : Quando il Blog M5s si scriveva: "crollo del ponte Morandi a Genova? Una favoletta". Beppe Grillo e le battaglie con i No Gronda contro l'opera che avrebbe "sostituito" il viadotto(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Magalli : 'Conoscevo Grillo da quando faceva cabaret e mi rubava le battute' : «Conoscevo Grillo da prima dei suoi trascorsi in Rai - rivela Giancarlo Magalli, ospite della trasmissione di La7 In Onda - faceva cabaret e si fregava i miei testi, lo ha anche ammesso in un suo ...

I farmacisti rispondono a Beppe Grillo : "Non nasce in farmacia la confusione sui farmaci omeopatici" : La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani risponde a Beppe Grillo sui farmaci omeopatici, dopo che il comico aveva esortato proprio i farmacisti a non venderli."I rimedi omeopatici sono classificati dalla vigente normativa, sia comunitaria che nazionale, come farmaci. È detto in modo inequivocabile dal Codice europeo del farmaco, che l'Italia ha recepito nel 2006 e il farmacista non può rifiutarsi di distribuire nessun ...

Grillo contro omeopatia : la replica delle aziende : Erano già insorti numerosi follower, dopo la lettera inviata da Beppe Grillo all'ordine dei farmacisti italiani, per chiedere la sospensione della vendita dei prodotti omeopatici. Oggi, dopo quella degli utenti social, arriva la replica di Omoimprese, l'associazione che rappresenta le aziende che si occupano di produrre e distribuire tali prodotti.Grillo, sottolineava come l'omeopatia fosse stata "più volte messa in discussione" e avesse ...

Salute - Grillo all’Ordine dei farmacisti : “Basta con la vendita dei prodotti omeopatici” : “In queste ultime settimane abbiamo riflettuto molto sulla difficoltà a comprendere il significato della parola scientifico da parte delle persone. È stato disorientante, preoccupante e quasi penoso, assistere ad una degenerazione del dibattito così profonda”. Lo scrive il garante e co-fondatore del M5S, Beppe Grillo (che firma “e il suo neurologo”), in un appello “all’ordine dei farmacisti italiani”, ...