GRANDE FRATELLO VIP 3 Giorgio Manetti convocato? Non sono un vip

Giorgio Manetti : "Non farò il GRANDE FRATELLO - non sono vip" : "Ma mi ci vede lei al GF VIP? (ride, ndr) Io non sono né vip, né famoso: sono Giorgio Manetti, come sono sempre stato, e basta. sono piuttosto bilanciato su questo: la popolarità non mi ha mai dato alla testa, né mi ha cambiato. La televisione mi ha offerto una Grande vetrina e per questo sono grato a Maria (De Filippi, ndr) perché ne è stata l’artefice, ma non faccio il personaggio. Se i vip sono a Formentera, io vado da un’altra parte". ...

GRANDE FRATELLO Vip 3/ Anticipazioni e cast : concorrenti al completo? Tutti gli indizi : Grande Fratello Vip 3, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul cast ed i potenziali concorrenti in gioco: Tutti gli indizi in attesa delle news ufficiali che arriveranno a breve.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella fuori dal cast del GRANDE FRATELLO Vip : Uomini e Donne: Sara Affi Fella non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip Ebbene si, tra i nomi riportati da TvBlog degli ormai ufficiali concorrenti del Grande Fratello Vip, ecco che, misteriosamente, non appare quello di Sara Affi Fella. Per quale motivo l’ex tronista di Uomini e Donne, quasi data per certa, ora non […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella fuori dal cast del Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Dopo l’addio a Jesè Rodriguez - Aurah Ruiz sbarca al GRANDE FRATELLO Vip : l’ex moglie del calciatore nel reality spagnolo [GALLERY] : Aurah Ruiz parteciperà al Grande Fratello spagnolo, l’ex moglie del calciatore Jesé Rodriguez Dopo il dramma vissuto alla nascita del figlio si dedica al mondo dello spettacolo Aurah Ruiz, ex moglie di Jesé Rodriguez, parteciperà al Grande Fratello Vip spagnolo. La bellissima ex Wags lo ha annunciato su Instagram, mostrando tutto il suo entusiasmo a riguardo. Dopo la separazione dal calciatore del Paris Saint-Germain, accusato da ...

Ilona Staller contro Luigi Di Maio/ Cicciolina contro il GRANDE FRATELLO vip : "Partecipano tutti e non..." : Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio e il Grande Fratello Vip, ecco perché!(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:50:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 15 - Filippo e Lucia : ‘Come se stessimo insieme da sempre’ : L’amore, a volte, può sopravvivere alla tv e pure all’estate. Ne sono un esempio Filippo Contri e Lucia Orlando (QUI chi è), inquilini del Grande Fratello 15 e protagonisti di una love story piuttosto tormentata all’epoca del reality. A sorpresa però una volta fuori dalla porta rossa la coppia è riuscita a trovare il giusto equilibrio e a vivere con serenità il proprio legame. Ne parlano a Novella 2000 nel numero in edicola: ...

GRANDE FRATELLO Vip/ Anticipazioni e cast : Sara Affi Fella e Gustavo Rodriguez fuori dai giochi : Grande Fratello Vip, ecco le ultime Anticipazioni e informazioni sul cast: Walter Nudo nella Casa? Il nuovo nome e tutte le indiscrezioni in attesa del debutto.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:28:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda in autunno. Ecco tutte le indiscrezioni in...

“Ritorno a sorpresa”. GRANDE FRATELLO Vip - il cast completo è da sturbo : L’estate è finita e tutti i programmi televisivi più attesi stanno per ricominciare. Tra questi, ovviamente, c’è anche il Grande Fratello Vip che inizierà lunedì 24 settembre. A condurre il reality sarà la splendida Ilary Blasi che, per potersi dedicare completamente allo show, ha persino detto addio a Le Iene. E infatti negli ultimi giorni non si parla che di chi sarà la donna che prenderà il posto della signora Totti. Dopo le ...

GRANDE FRATELLO 15 : la storia tra Filippo e Lucia va a gonfie vele. Ecco la loro intervista… : La coppia è nata all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello A dispetto di malelingue e scettici, la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello 15 procede a gonfie vele. Infatti, la coppia ha di recente festeggiato i primi 4 mesi d’amore – si è concessa un viaggio in India – e pare pensare a importanti progetti per il futuro. Lo hanno detto i diretti interessati in ...

GRANDE FRATELLO Vip - l'insulto clamoroso contro Ilary Blasi : Cicciolina smaschera il reality : Ilona Staller , in arte Cicciolina, è pronta per una nuova Grande battaglia civile nella sua nuova vita da ex parlamentare, senza vitalizio, contro il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi . Il nome ...

GRANDE FRATELLO Vip - da Francesco Monte a Le Donatella : tutte le anticipazioni sul cast : Debutterà lunedì 24 settembre la terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Il reality di Canale 5 con l’arrivo delle “star”, si fa per dire, nella casa più spiata d’Italia ha ritrovato una nuova giovinezza ottenendo una media di 4.863.000 telespettatori e il 25,65% di share. Si continua a lavorare al cast della nuova edizione che si concluderà a giorni con ...

GRANDE FRATELLO Vip : cast completo e il ritorno della diretta no-stop : Grande Fratello Vip, cast: i nomi di tutti i concorrenti della terza edizione Poche settimane ancora e il Grande Fratello Vip alzerà il sipario sulla Casa di Cinecittà che ospiterà per i prossimi mesi personaggi famosi (o presunti tali), costretti ad una convivenza forzata. L’attesa per l’inizio della terza edizione è altissima, rimane ancora non certa la data di partenza: il reality potrebbe anticipare di una settimana la messa in ...

GRANDE FRATELLO Vip 3 : Walter Nudo nel cast? L’indiscrezione : Grande Fratello Vip 3: Walter Nudo arruolato nel cast? Queste le ultime indiscrezioni sul reality condotto da Ilary Blasi, arrivato ormai alla terza stagione! Grande Fratello Vip: un ex isolano nel cast del reality di canale 5 condotto da Ilary Blasi? Il Padre dei reality show è quasi ai nastri di partenza: manca davvero poco perché la Porta Rossa del Grande Fratello Vip 3 accolga i nuovi concorrenti e tra questi potrebbe esserci anche un ex ...