Gp Monza | Vettel | ' Abbiamo potenza per fare ancora meglio' Raikkonen | ' Sicuramente

Formula 1 - Monza : Vettel : "È successo di tutto - ma la Ferrari va bene" : Giornata di alti e bassi per Vettel a Monza, chiusa in vetta con il miglior tempo dopo un paio di contrattempi. Il primo, al mattino, con la sostituzione del cambio che gli ha fatto saltare buona ...

F1 – Sebastian Vettel tra problemi e incidenti nella prima giornata di Monza : l’analisi del ferrarista : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia sul circuito di Monza: le parole del tedesco tra pioggia, problemi alla monoposto e incidenti Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: nonostante un’uscita alla ‘Parabolica’, Vettel ha chiuso le Fp2 davanti a tutti sul circuito di Monza, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da ...

GP Monza - Sebastian Vettel va fuori pista alla Parabolica : il VIDEO : Piccolo brivido sulle schiene di tutti i ferraristi durante le seconde prove libere del GP di Monza: Sebastian Vettel, impegnato nell'iconica Parabolica del circuito lombardo, ha perso il posteriore ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 - Vettel precede Raikkonen. Hamilton a 3 decimi : Sebastian Vettel (Ferrari) ha chiuso in testa una seconda sessione di prove libere del GP d’Italia 2018 disputata integralmente su pista asciutta. La Ferrari ha mostrato il suo potenziale portando i suoi due piloti in vetta alla classifica dei tempi davanti alle Mercedes ed alle Red Bull nella simulazione del giro di qualifica con gomma Super Soft. Il tedesco della Rossa si è dimostrato veloce ed a proprio agio sin dal primo run con la ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Ferrari al comando con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen : Due Ferrari al comando nelle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Sulla pista di Monza, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo in 1’21″105 davanti di 27 centesimi a Kimi Raikkonen. Seguono poi le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Una sessione che è stata interrotta nella prima parte per lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ...

F1 – Terminate le Fp2 del Gp d’Italia : doppietta Ferrari a Monza - l’incidente non ferma Vettel [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: doppietta Ferrari nel pomeriggio di Monza La seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia è iniziata con lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, uscito fortunatamente indenne. Dopo diversi minuti di attesa per la rimozione dei detriti dalla pista di Monza, i piloti sono potuti finalmente scendere in pista per sfrecciare per la ...

F1 – Vettel fa allarmare i tifosi in tribuna a Monza : incidente per Seb nelle Fp2 [VIDEO] : incidente per Sebastian Vettel nelle Fp2 del Gp d’Italia: il tedesco finisce sulla ghiaia ma riesce a riportare ai box la sua monoposto Dopo il terrificante incidente in apertura, nelle Fp2 del Gp d’Italia, i piloti della F1 sono scesi in pista per la sessione di prove sul circuito di Monza. Non sono mancate le sorprese e qualche altro incidente, di entità inferiore rispetto a quello di Ericsson: è Sebastian Vettel infatti a ...

F1 – “Vinci il Mondiale - Sebastian vinci il Mondiale” : cori da stadio per Vettel a Monza - la risposta di Seb [VIDEO] : cori da stadio per Vettel a Monza: il ferrarista divertito risponde a tutti i suoi tifosi con una ‘promessa’ Dopo la giornata speciale di mercoledì a Milano, con un evento eccezionale della F1 in una mini pista di circa 1km, i piloti sono arrivati finalmente a Monza, dove questa mattina è iniziato lo spettacolo in pista. Emozioni fortissime, nel giovedì dedicato alla stampa e ad i tifosi: tantissimi appuntamenti per i ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza streaming video Rai prove libere : Vettel e Raikkonen volano in FP2 : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Italia 2018 a Monza: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend brianzolo (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:35:00 GMT)

F1 Monza - Libere 1 : sorpresa Perez - Vettel 17° : Monza - In una prima sessione di Libere caratterizzata dalla pioggia brilla Sergio Perez con la Force India che fa segnare il miglior tempo i 1'34'000 davanti al ferrarista Kimi Raikkonen a 550 ...

Diretta Formula 1 - Gp Italia Monza/ F1 streaming video Rai prove libere : FP2 via - scattano Vettel e Hamilton : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Italia 2018 a Monza: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend brianzolo (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:38:00 GMT)

Formula 1 - GP Monza : ecco perché Vettel non riceverà nessuna penalizzazione per la sostituzione del cambio : Appena quattro giri nelle Libere 1 per Sebastian Vettel, con relativa conclusione della prima sessione del venerdì con diversi minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri piloti. Il motivo? Una ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza streaming video Rai prove libere : Perez primo in FP1 - intoppo per Vettel : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Italia 2018 a Monza: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend brianzolo (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:35:00 GMT)

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...