GP Monza | l’intervista ai piloti Alfa Romeo

gqitalia

: RT @tvdellosport: ?? BOTTAS in ESCLUSIVA ai microfoni di Sportitalia: 'A Monza gara fondamentale per la stagione, la nuova power unit Merced… - domingonarvaez1 : RT @tvdellosport: ?? BOTTAS in ESCLUSIVA ai microfoni di Sportitalia: 'A Monza gara fondamentale per la stagione, la nuova power unit Merced… - MCriscitiello : RT @tvdellosport: ?? BOTTAS in ESCLUSIVA ai microfoni di Sportitalia: 'A Monza gara fondamentale per la stagione, la nuova power unit Merced… - lucaserafini4 : RT @tvdellosport: ?? BOTTAS in ESCLUSIVA ai microfoni di Sportitalia: 'A Monza gara fondamentale per la stagione, la nuova power unit Merced… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) La Formula Uno ha scaldato i motori in vista del Gran Premio d’Italia. E lo ha fatto per la prima volta nelle vie del centro di Milano, più precisamente nella zona dei Navigli, dove è stato allestito un breve percorso tra i palazzi che costeggiano la darsena di Porta Ticinese che per l’occasione è stata chiusa al traffico. Un grande spettacolo per i fans, chiamato appunto Milano Formula One Fan Festival, che oltre alle monoposto ha visto una sfilata di auto d’epoca e ha permesso ai numerosi appassionati, di assistere da vicino alle evoluzioni delle monoposto dei Team Ferrari, con Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen, eSauber con Charles Leclerc e Marcus Ericsson. Ed è proprio agli alfieri del Team italo-svizzero che abbiamo rivolto alcune domande. Quali sport pratichi abitualmente? C.L. – Mi piacciono tutti gli sport, mi piace soprattutto scoprirne di ...