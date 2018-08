GP Monza | le foto più belle del venerdì di libere

F1 – Terminate le FP1 a Monza : la pioggia stravolge tutto - sorpresa in testa alla classifica [FOTO] : Si chiude la prima sessione di prove libere sul circuito di Monza , le condizioni meteo stravolgono una classifica davvero singolare Comincia sotto la pioggia il week-end di Monza , pronto a regalare spettacolo ed emozioni in vista del Gp d’Italia in programma domenica. Le condizioni meteo stravolgono completamente la classifica della prima sessione di prove libere, che vede in testa la Force India di Sergio Perez. Il messicano ferma ...

La Formula 1 a Monza - Gran Premio dItalia : le cose da sapere e le curiosità FOTO GALLERY : Prenderà il via questo weekend la 68 edizione del Gran Premio dItalia di Formula 1, dove si preannuncia un agguerrito duello tra il vincitore della scorsa edizione Lewis Hamilton e il ferrarista Sebastian Vettel, tornato prepotentemente in corsa per il titolo iridato dopo il trionfo in Belgio. Per celebrare levento lombardo, Milano mercoledì 29 ospiterà lesibizione della Formula 1, inaugurando una serie di iniziative che avranno luogo alla ...