Governo | Tajani | Fi | | vogliono colpire ceto medio e pensionati

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5s è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei prossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

Tajani dà lezioni al Governo : "Inciucio Pd-Fi? Fake news" : "Speriamo che a pagare non siano i marinai della nave Diciotti, obbligati a stare in mezzo a malati di tbc e di scabbia. Se si ammalano il conto possono mandarlo al governo". La provocazione di Antonio Tajani risente della sua affezione per la divisa, il padre era generale, e punta il dito accusatore contro quei ministri gialloverdi, che "stanno in vacanza, chi al mare e chi in montagna", mentre si trascina la vicenda degli immigrati bloccati da ...

Tajani - Governo non avrà lunga vita : ANSA, - RIMINI, 23 AGO - "Secondo me il governo Conte non avrà vita lunga perché sono troppe le contraddizioni tra M5s e Lega. Il panettone sarà ammuffito e l'uovo di Pasqua sarà scaduto". Lo dice il ...

Tajani - Governo non avrà lunga vita : ANSA, - RIMINI, 23 AGO - "Secondo me il governo Conte non avrà vita lunga perché sono troppe le contraddizioni tra M5s e Lega. Il panettone sarà ammuffito e l'uovo di Pasqua sarà scaduto". Lo dice il ...

La sentenza di Tajani : “il Governo Conte non avrà vita” : Il vice presidente di Forza Italia non ha dubbi. “Secondo me il governo Conte non avrà vita lunga perché sono

FI - Tajani : "Il Governo non dura Pronti a nuovo patto con la Lega" : Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, non ha dubbi: questo governo avrà vita breve. E Forza Italia è pronta a siglare un nuovo accordo Segui su affaritaliani.it

SCENARIO/ Tajani - FI - : il Governo non dura - pronti a un nuovo patto con la Lega : Il governo? 'Secondo me non ha vita lunga perché sono troppe le contraddizioni tra M5s e Lega' dice Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo.

Governo Conte vs Europa : Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche”/ Deficit-pil - Tajani : “Ue ci aiuterà” : Infrastrutture, Governo Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Tajani : “Il Governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio” : Tajani: “Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio” In un’intervista a Qn traccia il futuro dell’esecutivo: “Il governo… L'articolo Tajani: “Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio” proviene da Essere-Informati.it.

Antonio Tajani : "Il Governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio" : Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha le idee chiare sugli scenari del governo. In un'intervista a Qn traccia il futuro dell'esecutivo: "Il governo durerà poco. Salvini mollerà Di Maio, anche perchè il malcontento delle piccole e medie imprese e dell"Italia del Nord sta crescendo... seguire i 5 stelle gli fa perdere i consensi". Secondo il presidente del Parlamento Europeo, la luna di miele tra il Carroccio e i Cinque Stelle sarebbe ...

Tajani : il Governo durerà poco - Salvini mollerà Di Maio : Roma, 11 ago., askanews, - 'Il governo durerà poco. Lega e 5 Stelle hanno vedute agli antipodi su tutto: politica estera, economia, Europa. Quanto potrà resistere Matteo Salvini a un governo a egemonia grillina?'. Ne è convinto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che, in un'itervista al Quotidiano Nazionale, ...

Tajani : 'Governo contronatura - Salvini torni col centrodestra' : Continua la campagna estiva di Antonio Tajani nelle sue nuove vesti di vicepresdiente di Forza Italia. 'Questo è un governo contronatura', avverte l'esponente azzurro, presidente dell'Europarlamento, '...

Tajani contro il dl Dignità : "Fa perdere 130mila posti di lavoro". E sfida il Governo sulla Tav : Il decreto Dignità è legge. Approvato dal Parlamento, il decreto tanto voluto da Luigi Di Maio è passato all'esame del voto nonostante le proteste delle opposizioni. Una legge che, dice Antonio Tajani ...

Tajani al vetriolo : “Governo durerà poco - dl Dignità disegno scellerato” : Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia spara a zero contro l'esecutivo Lega-M5s: “E' contro...