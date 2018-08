Governo | Giorgetti | né Lega né M5s vogliono staccare la spina

Governo - SCONTRO SALVINI-UE SUGLI IMMIGRATI/ Deficit-Pil - Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche” : Infrastrutture, GOVERNO Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-Pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Cda Autostrade - dossier crollo ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti-Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Governo Conte vs Europa : Giorgetti “sforare 3% per opere pubbliche”/ Deficit-pil - Tajani : “Ue ci aiuterà” : Infrastrutture, Governo Conte sfida l'Europa: Giorgetti, "sforare il 3% per opere pubbliche". Ultime notizie, Deficit-pil e le scelte di Lega-M5s: Tajani, "l'Ue ci aiuterà"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Autostrade - il Governo si spacca. Giorgetti : no alla gestione statale : Solitamente silente e riservato, Giancarlo Giorgetti arriva al Meeting di Rimini e frena apertamente i ministri sulla nazionalizzazione della rete autostradale, mettendo in mostra - al di là delle dichiarazioni di unità - una frattura profonda tra le anime del governo. Quella pragmatica è rappresentata proprio dal braccio destro di Matteo Salvini e...

Autostrade - il Governo si spacca. Giorgetti : no alla gestione statale : ... che permetta maggior incisività politica. Tre i punti elencati, su cui hanno già tentato fallimentari interventi i precedenti governi,: l'elezione diretta del presidente della Repubblica, il ...

Nazionalizzare? Governo diviso. Giorgetti : 'gestione Stato non garantisce maggior efficienza' : Se Toninelli e Salvini sono assolutamente in sintonia e spingono perché determinate strutture tornino nelle mani dello Stato, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio pensa che non sia la ...

Fa ombra a Conte - Di Maio - Salvini Governo - Giorgetti vero premier : Con il suo understatement tipicamente british - proprio come il suo Southampton partito maluccio in premier League (una sconfitta e un pareggio dopo le prime due giornate) - Giancarlo Giorgetti si sta imponendo come la figura politica chiave e di riferimento all'interno dell'esecutivo giallo-blu... Segui su affaritaliani.it

Fa ombra a Conte - Di Maio - Salvini Governo - Giorgetti il vero premier : Con il suo understatement tipicamente british - proprio come il suo Southampton partito maluccio in premier League (una sconfitta e un pareggio dopo le prime due giornate) - Giancarlo Giorgetti si sta imponendo come la figura politica chiave e di riferimento all'interno dell'esecutivo giallo-blu... Segui su affaritaliani.it

L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide la Lega e il Governo : Salvini dice sì - ma Giorgetti frena : L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide il governo e il Carroccio. Da un lato c'è il vicepremier Salvini che ai microfoni di Agorà dice: «Studiando i bilanci di Autostrade, sì. Io sono a favore ...

DOPO MORANDI/ Più flessibilità (e migranti) - il Governo nelle mani di Giorgetti e Tria : DOPO il crollo del ponte di Genova l'Italia ha bisogno di nuova flessibilità, ma l'Europa ha detto no. Bruxelles sotto pressione anche sui migranti. Lo scenario di ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ MORANDI e Autostrade, la Lega sa contare più di M5s, di A. FannaINCHIESTA/ Le anomalie e i regali delle concessioni autostradali, di U. Arrigo

Genova - la mossa del Governo. Giorgetti : "Un grande piano infrastrutturale" : Giancarlo Giorgetti mette i puntini sulle "i" dopo il crollo del ponte Morandi. Spiega il piano infrastrutturale del governo, le mosse nei confronti di Autostrade e, soprattutto, apre alla conclusione dei lavori della Tav, del Tap e della Gronda. Rischiando così di aprire un nuovo fronte con l"alleato di governo.L'esecutivo, ha spiegato Giorgetti in una intervista al Messaggero, "con responsabilità e senza fare processi sommari, ha intenzione di ...

Il Governo M5S-Lega alla Festa nazionale dell’Unità : Roberto Fico e Giancarlo Giorgetti accettano l’invito del Pd : Il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti parteciperanno alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna e si confronteranno con alcuni esponenti di spicco del Partito Democratico.Continua a leggere

Manovra - un rompicapo per il Governo. Giorgetti : mi aspetto attacco mercati : Il nodo resta il reperimento delle risorse necessarie per rispettare le promesse dell'esecutivo con la flat tax, il reddito di cittadinanza e il ritocco della legge Fornero. Il sottosegretario alla ...

GIORGETTI AVVISA IL Governo : "EUROPA E ELITE VOGLIONO FARCI FUORI"/ Sul centrodestra "Categoria dello spirito" : GIORGETTI AVVISA il GOVERNO: "Attacco dei mercati a fine agosto". Sottosegretario, messaggio chiaro all'esecutivo Lega-M5s: "Europa e ELITE ci temono"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:12:00 GMT)