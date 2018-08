Governo e manovra | cabina di regia e anticipo del def

Manovra - trattativa in salita con l'Ue. Il Governo punta sulle "opere sicure" : L'esecutivo porterà in Europa un piano per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Obiettivo: ottenere più flessibilità dall'Ue

Manovra - vertice di Governo : "avanti su calo debito" : Grandi manovre in vista della Legge di bilancio del governo Conte. Palazzo Chigi informa oggi con una nota del colloquio telefonico avuto ieri su Def e legge di bilancio 2019 tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria.Dall’esame condiviso del quadro macro-economico attuale sono stati definiti obiettivi e dettagli del quadro ...

Rating e manovra - il settembre 'cruciale' del Governo Conte : La finanziaria, l’arrivo delle stime delle grandi agenzie internazionali di Rating, gli strascichi potenzialmente pericolosissimi ella crisi della lira turca: un settembre che si prevede carico di difficoltà per il lavoro del governo. Lo stesso Giuseppe Conte, in un video affidato a Facebook per salutare gli italiani in vacanza, lo riconosce: si tratta di sfide “cruciali”. “Con i migranti un ...

Manovra - un rompicapo per il Governo. Giorgetti : mi aspetto attacco mercati : Il nodo resta il reperimento delle risorse necessarie per rispettare le promesse dell'esecutivo con la flat tax, il reddito di cittadinanza e il ritocco della legge Fornero. Il sottosegretario alla ...

La quota 42 diventa la misura su cui il Governo punterebbe per la prossima manovra : La Legge di Bilancio sarà il contenitore dove il Governo inserirà, con ogni probabilità, alcune novità pensionistiche per il 2019. quota 100, quota 41, opzione donna e interventi sulle minime sono le misure su cui l’Esecutivo discute quotidianamente. Dopo l’ultimo summit a Palazzo Chigi, almeno stando alle indiscrezioni ed a quello che riporta per esempio il sito “Money .it”, sembra che il Governo stia cambiando strategia. La quota 100 in Legge ...

Manovra - Governo smentisce abolizione bonus 80 euro e aumento dell'Iva | : L'ipotesi era stata ventilata dallo stesso ministro Tria in una intervista al Sole 24 Ore. L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle ...

Manovra : Fornaro - Governo ha poche idee e ben confuse : ... e aver firmato un contratto finto prosegue l'onorevole -, oggi M5s e Lega litigano e stanno dando uno spettacolo triste senza uno straccio di visione di politica economica per rilanciare ...

Manovra - Governo smentisce abolizione bonus 80 euro : 'È fake news' | : L'esecutivo al lavoro sulla Legge di Bilancio: si studiano le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" e il reddito di cittadinanza. Ma non dovrebbe essere toccato il ...

Governo - Bonino : “In campagna elettorale permanente. Manovra sarà decisiva - hanno promesso ma non ci sono i soldi” : +Europa lancia la prima fase della campagna iscrizioni al movimento, anche in vista delle prossime elezioni Europee. “Facciamo della resistenza a questo Governo” ha detto Emma Bonino in conferenza stampa. Secondo Bonino in questo momento ci troviamo “in una campagna elettorale permanente” in cui “continua il gioco di chi la spara più alta, e vince Salvini”. Ma “il vero punto d’arrivo sarà la ...

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

Governo - Conte 'Manovra accompagnata da riforme strutturali'. 'Tav all ordine del giorno del cdm' : ROMA - 'La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia ...

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

MANOVRA & Governo/ I conti che fanno saltare il patto Salvini-Di Maio : Lega e M5s hanno però linee contrapposte che faranno saltare il banco.. Oggi ci sarà un nuovo vertice per la messa a punto della Legge di bilancio.