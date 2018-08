Google-Mastercard - accordo segreto per tracciare gli acquisti online : Un nuovo scandalo coinvolge la big del web Google , accusata di aver violato la privacy dei suoi utenti, siglando un "accordo segreto" con Mastercard . A lanciare l'accusa è Bloomberg , che rivela ...

Cosa ha scoperto Google grazie all'accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell’ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da Bloomberg, che ha rivelato dell’acquisto da parte del motore di ricerca - che in realtà è il più grande venditore di pubblicità al mondo - di una quantità di informazioni che riguardano in particolare i ...

Bloomberg : "Accordo Google-Mastercard per tracciare i clienti". Ma Big G smentisce : Secondo il giornale americano i due colossi avrebbe stretto un'intesa segreta sulle vendite al dettaglio di oltre 2 miliardi di persone negli Usa. Mastercard: non forniamo dati personali e transazioni

Google e Mastercard - intesa segreta : 12.03 Google e Mastercard avrebbero concluso un accordo segreto che avrebbe permesso alla società di Mountain view e ai suoi inserzionisti di tracciare le vendite al dettaglio,quindi "offline", di oltre due miliardi di consumatori. Google - secondo Bloomberg - avrebbe pagato milioni di dollari per avere i dati da Mastercard e le due società avrebbero discusso anche la divisione di una parte dei guadagni,secondo quanto riferito da persone che ...

