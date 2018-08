Golf – Cervino Open | vittoria dell’amateur Giacomo Fortini

Golf – Cervino Open : L’amateur Giacomo Fortini si porta al comando : Ad un giro dal termine sono in corsa per il titolo anche Stefano Pitoni e il dilettante Jacopo Albertoni L’amateur Giacomo Fortini si è portato in testa con 127 colpi (67 60, -9) al termine del secondo giro del Cervino Open, torneo dell’Alps Tour e sesta tappa stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private in corso al Golf Club Cervino (par 68). Il giovane azzurro, autore con 60 (-8) del miglior score di giornata, ha due colpi di ...

Golf – Cervino Open - Saracino e Pitoni in vetta dopo la prima giornata : dopo le prime diciotto buche, i due azzurri Saracino e Pitoni guidano la classifica insieme all’austriaco Baltl Andrea Saracino, Stefano Pitoni e l’austriaco Timon Baltl sono in testa con 61 colpi (-7) nel Cervino Open, 13° torneo dell’Alps Tour 2018 e sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private in svolgimento sul percorso del Golf Club Cervino (par 68). dopo il primo giro, i tre leader sono tallonati ...

Golf – Italian Pro Tour - Cervino Open : gli azzurri favoriti alla vittoria : Al via il Cervino Open: la Pro Am d’apertura è stata vinta del team del francese Xavier Poncelet Sul percorso del Golf Club Cervino, a Cervinia, prende il via la quarta edizione del Cervino Open (29-31 agosto), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che riporta il grande Golf internazionale nella Valle d’Aosta. L’evento è stato anticipato dalla Pro Am del Cervino Open vinta con “meno 34” dal team ...