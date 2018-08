Giorgio Manetti | Non farò il Grande Fratello | non sono vip

“Ora posso dirlo : ecco perché lascio Uomini e Donne”. Giorgio Manetti sgancia la bomba : I fan di Uomini e Donne ci hanno sperato fino all’ultimo che fosse solo una voce infondata l’addio di Giorgio Manetti al trono over e invece alla fine è stata confermata. Difficile, adesso, immaginare lo studio senza il Gabbiano e impossibile non domandarsi come l’avrà presa Gemma Galgani, la ex che ci ha provato fino all’ultima puntata della scorsa stagione a riprenderselo. Ma no, niente: nessuna marcia indietro ...

Giorgio Manetti rivela perchè ha lasciato Uomini e Donne : Uomini e Donne: Giorgio Manetti spiega il motivo del suo addio Giorgio Manetti ha svelato perchè ha lasciato Uomini e Donne. Il protagonista del Trono Over si è raccontato in una lunga intervista sul settimanale Spy. Il motivo del suo addio al salotto rosa di Maria De Filippi sarebbe legato alla professione. Il 17 settembre infatti il 61enne presenterà la sua nuova attività imprenditoriale a Firenze. Nella scorsa stagione televisiva il ...

Gemma Galgani parla dell’addio di Giorgio Manetti a Uomini e Donne : Uomini e Donne, Giorgio Manetti non ci sarà: parla Gemma Galgani Qualche giorno fa il settimanale Chi ha rivelato in anteprima, che il cavaliere di origini fiorentine Giorgio Manetti non farà più parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Una notizia, che ovviamente ha fatto molto rumore. Difatti sono stati tanti i fedeli telespettatori del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a rimanerci di sasso nel ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti non sarà più nel cast. Secondo il settimanale Nuovo - ultimatum di Gemma : “O lui o io” : Gemma e Giorgio, l’amore over che ogni pomeriggio ha incollato al piccolo schermo circa tre milioni di telespettatori negli ultimi anni. I protagonisti del trono over di Uomini e Donne si sono fidanzati, lasciati, hanno litigato e lei ha sempre sperato in un ritorno di fiamma. Giocandosi le sue carte anche con la lettura di una lettera a lui dedicata in prima serata su Canale 5. In qualche modo si chiude un ciclo per i fan del programma di ...

Giorgio Manetti lascia il Trono Over di Uomini e Donne. La conferma : Uomini e Donne: Giorgio Manetti lascia il Trono Over Sarebbe arrivata la conferma riguardo l’addio di Giorgio Manetti al Trono Over di Uomini e Donne. In base quanto anticipato sulle pagine del settimanale Chi sembrerebbe infatti che il 61enne toscano abbia lasciato definitivamente il salotto pomeridiano di Canale5. I pomeriggi rosa targati Uomini e Donne dovranno perciò fare a meno del cavaliere fiorentino in base ...

