Giorgia Rossi torna in tv con Pressing | in vacanza | con fidanzato e amiche | si è

Boxe - Mondiali Youth 2018 : nel giorno delle donne La Piana passa ai quarti - fuori Giorgia Rossi : Se i Mondiali giovanili 2018 si stanno rivelando disastrosi per la Boxe azzurra maschile, con un solo italiano ai quarti, qualcosa di meglio sta succedendo col settore femminile. Dopo quanto accaduto ieri, con Sorrentino e Er Raqioui che hanno superato gli ottavi, oggi è toccata la stessa felice sorte a Martina La Piana nei 51 kg. Non ce l’ha fatta invece Giorgia Rossi, fermata nei 48 kg alle soglie della zona medaglie. Per La Piana, il ...

Boxe - Mondiali youth 2018 : Giorgia Rossi vola ai quarti - Daniele Oggiano eliminato : Giornata a due facce per l’Italia ai Mondiali youth di Boxe che si stanno disputando alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi erano impegnati due azzurri sul ring: Daniele Oggiano si è purtroppo arreso al thailandese Noppharat Thakhui per 4-1 nei sedicesimi di finale dei 56 kg dopo aver totalmente regalato la terza ripresa; Giorgia Rossi ha invece demolito l’ucraina Olena Ivanisova con un roboante 5-0 e si è così garantita la ...

RAI 2 * LA DOMENICA SPORTIVA TORNA E RADDOPPIA : Si comincia alle 22.30 Con Giorgia Cardinaletti - Iacopo Volpi - Marco Tardelli e Paolo Rossi -... : Con Giorgia Cardinaletti, confermata alla conduzione per la terza stagione consecutiva, ci saranno Iacopo Volpi, opinionista di Rai Sport, i campioni del mondo Marco Tardelli e Paolo Rossi, insieme ...

Aspettando Pressing - domenica 19 e 26 agosto su Canale 5 con Giorgia Rossi ed Elena Tambini : L'estate è nel suo pieno svolgimento, ma il Campionato di calcio sta già scaldando i motori, e la sua partenza non è poi così lontana. domenica pRossima, 19 agosto, ci sarà la prima giornata (anticipata, sabato 18, da Chievo-Juventus e Lazio-Napoli). Sarà il banco di prova non solo per le squadre in campo, ma anche per la nuova offerta televisiva dedicata al pallone.In un contesto che vede l'arrivo di DAZN e la conferma di Sky in prima ...

Giorgia Rossi - il sogno : «Vorrei un Grande Fratello segreto tutto per me» : Da bambina sognava di fare la modella. Era stregata dalla moda. Ha sfilato in passerella. Prima della classe, a scuola, sempre e comunque. Poi però ha scoperto di avere la testa nel pallone. Ed ecco ...

Giorgia Rossi - la verità sul flirt con Pjanic : Ho rischiato di essere licenziata" : E' un periodo d'oro per la giornalista, che dopo il successo arrivato con i Mondiali è stata assunta a tempo indeterminato...

Giorgia Rossi/ "Il gossip su Pjanic mi ha quasi fatto licenziare - ora Mediaset mi ha assunta” : La vita di Giorgia Rossi, lavorativamente parlando, è cambiata molto dopo i mondiali di calcio. La giornalista ha segnato un enorme successo e oggi racconta del gossip con Pjanic...(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:32:00 GMT)

“Stava per rovinarmi” Giorgia Rossi allo scoperto : la rivelazione della bella di Balalaika : È un’estate che non dimenticherà mai. Giorgia Rossi è il nuovo volto dello sport in televisione: ieri, con l’annuncio dei nuovi accordi commerciali di Mediaset, è arrivata anche l’ufficialità. Dopo l’esperienza di successo a Balalaika, la giornalista Giorgia Rossi porta a casa un contratto a tempo indeterminato con la rete del Biscione. In queste settimane le luci dei riflettori, però, hanno creato anche alcuni problemi ...

Giorgia Rossi : "Da ieri Mediaset mi ha assunto a tempo indeterminato" : “Da ieri Mediaset mi ha assunta a tempo indeterminato”. Per Giorgia Rossi è decisamente un periodo d'oro: dopo il successo dei Mondiali, il Biscione le ha regalato un contratto d'oro, la co-conduzione della nuova edizione di Pressing... e Il Corriere della Sera le ha concesso ben due interviste in meno di un mese (quasi un record). Sport Mediaset, torna Pressing (e Pierluigi Pardo ...

Mediaset acquista gli highlights di Serie A TIM - torna Pressing con Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi : Serie A TIM, Mediaset compra highlights – torna Pressing Alzi la mano chi si ricorda Pressing, lo storico programma televisivo di approfondimento calcistico trasmesso la domenica su Italia 1 dal 9 settembre 1990 al 23 maggio 1999, inizialmente in prima serata e in seguito in seconda serata. Riuscite a ricordarvi chi era il presentatore? Nella primissima edizione ci fu Marino Bartoletti, poi nelle successive c’è stato il grandissimo ...