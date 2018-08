: #Giorgetti: 'Sì allo sforamento del 3%' - CyberNewsH24 : #Giorgetti: 'Sì allo sforamento del 3%' - TelevideoRai101 : Giorgetti: 'Sì allo sforamento del 3%' - pontellif : -

"Se si renderà necessario sforare il 3% per mettere in sicurezza il Paese,ra dico di sì".Così dalla Versilia,il sottosegretario alla presidenza,ospite alla festa del 'Fatto'. "Nessuna Opa su FI,ma la Lega oggi è più attrattiva per gli elettori di FI", dice e sul crollo di Genova: "Primo obbiettivo è la revoca della concessione alla società autostrade.Esprimo dubbi di utilizzare Anas nel caso di una nazionalizzazione;alternativa è una gara per la concessione a condizioni diverse"aggiunge.(Di venerdì 31 agosto 2018)