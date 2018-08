Giorgetti | “Se confermeranno la condanna alla Lega per i 49 milioni | il 6 settembre il

Pensioni d’oro - Giorgetti (Lega) : “Se qualcuno ha fatto il furbo e ha gonfiato i contributi - sarà ricalcolata” : “Se è oro vero rimarranno Pensioni d’oro, ma se è oro finto saranno riviste”. Così sulle cosiddette ‘ Pensioni d’oro’ il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a margine di un incontro alla Festa del fatto Quotidiana alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. “Nel momento in cui si riesce a fare il ricalcolo contributi vo per le Pensioni che superano certi ammontare – ha ...

GENOVA - AUTOSTRADE : CDA - “500 MILIONI CON MEZZI PROPRI”/ Nazionalizzazione - FI con Giorgetti “sempre contrari” : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di GENOVA. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:25:00 GMT)