Giorgetti | I 49 milioni? Se ci condannano partito chiude

blogo

: RT @CorradinoMineo: 'Condanna per i fondi? Siamo finiti, il 6 settembre la Lega chiude'. Con queste parole il 'moderato' #Giorgetti preme s… - federicomiozzi : RT @CorradinoMineo: 'Condanna per i fondi? Siamo finiti, il 6 settembre la Lega chiude'. Con queste parole il 'moderato' #Giorgetti preme s… - patriziamolina : RT @DarioParrini: Non va bene caro #Giorgetti. 1. Drammatizzare decisioni giudiziarie in arrivo è una gravissima scorrettezza 2. Il partit… - NoiNotizie : RT @CorradinoMineo: 'Condanna per i fondi? Siamo finiti, il 6 settembre la Lega chiude'. Con queste parole il 'moderato' #Giorgetti preme s… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Giancarloè stato invitato alla festa de Il Fatto Quotidiano a Pietrasanta (Lucca) dove ha parlato dal palco del Versiliana intervistato da Peter Gomez. Il Direttore del FQ Online ha ovviamente parlato anche della sentenza che ha condannato la Lega a pagare 49di euro, incassati grazie alle condotte di Bossi e Belsito.non ha utilizzato giri di parole per descrivere la situazione: "La sentenza sui fondi della Lega? Se il tribunale del Riesame conferma la condanna, il 6 settembre il".Il prossimo 5 settembre il Tribunale del Riesame di Genova ha fissato l'udienza per decidere sul sequestro dei 49di euro da parte dello Stato, che ilha incassato tra il 2008 ed il 2010. Salvini e la dirigenza leghista avevano provato ad aggirare il problema trasformando la vecchia "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" nella "Lega per ...