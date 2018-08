Giorgetti : «Condanna per i fondi? Siamo finiti - il 6 settembre la Lega chiude» : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: «Matteo saprà frenare al momento giusto». E sull'indagine sulla Nave Diciotti che ha coinvolto il vicepremier: «La Lega non ha staccato la spina»

