Giochi asiatici | le due Coree insieme | niqab per le atlete degli Emirati

Nuoto - Giochi asiatici 2018 : Sun Yang fa poker nei 1500 sl senza essere il padrone. Rikako Ikee ancora a medaglia : Ultima giornata di gare nella piscina di Giacarta, valida per l’edizione 2018 degli Asian Games. Day-6 nel quale il campione cinese Sun Yang è tornato in scena per completare l’opera e servire il suo poker in vasca. Missione compiuta per l’oro a Cinque Cerchi dei 200 stile libero a Rio 2016 e i 1500 stile libero sono suoi con il crono di 14’58″53. Un tempo anni luce, però, distante dal suo primato del mondo ...

Nuoto - Giochi asiatici 2018 : doppiette per Schooling e Jianjiahe Wang. Quadarella rimane seconda nel ranking degli 800 sl : Quinta giornata di gare a Giacarta per l’edizione 2018 dei Giochi Asiatici e la piscina ha emesso le sue sentenze circa le gare in programma ed uno sguardo interessato c’era anche da parte di chi il meglio lo aveva già dato. Ci riferiamo a Simona Quadarella che, ormai in vacanza, poteva essere interessata a questo day-5 vista la finale degli 800 stile libero donne. L’azzurra, detentrice del secondo miglior tempo mondiale ...

Nuoto - Giochi asiatici 2018 : Piero Codia meglio di Joseph Schooling nei 100 farfalla - Bingjie Li e Koseki in evidenza : La quarta giornata di gare del Nuoto in piscina a Giacarta, valida per l’edizione 2018 dei Giochi Asiatici, ha riservato crono interessanti, anche confrontati rispetto a quanto già visto in piscina in altre manifestazioni. Grande attesa c’era sulle prestazioni del campione olimpico dei 100 farfalla uomini, il rappresentante di Singapore, Joseph Schooling. Ebbene, l’oro a Rio 2016 ha rispettato i favori del pronostico e si è ...

Nuoto - Giochi asiatici 2018 : Sun Yang vince i 400 sl con il miglior crono mondiale dell’anno - WR di Xiang Liu nei 50 dorso : La terza giornata di gare del Nuoto in piscina a Giacarta, valida per l’edizione 2018 dei Giochi Asiatici, è stata quella dei fuochi d’artificio. A scaldare gli animi del pubblico presente e a fare l’acqua bianca, come si suol dire, ci ha pensato la cinese Xiang Liu che con il crono di 26″98, nella finale de 50 dorso, è entrata nella storia, essendo la prima donna ad infrangere il muro dei 27″ su questa distanza ...

Giochi asiatici - calciatrice segna 9 gol in 13 minuti : il folle record della cinese Wang Shanshan : Durante il match tra Cina e Tagikistan ai Giochi Asiatici in Indonesia, Wang Shanshan ha segnato ben 9 gol entrando dalla panchina Ha fatto scalpore la prestazione di una calciatrice cinese che in una gara del torneo di calcio ai Giochi Asiatici che si tengono in Indonesia ha segnato nove gol per la vittoria per 16-0 della Cina sul Tagikistan. Wang Shanshan, 28 anni, ha segnato tutti i gol dal 64′ della sfida, dopo essere entrata ...

Giochi asiatici : vanno a prostitute dopo il match - esclusi quattro cestisti giapponesi : quattro giocatori sono stati esclusi dalla Nazionale maschile di pallacanestro del Giappone , impegnata al momento nei Giochi Asiatici in Indonesia, per aver usufruito del servizio di alcune ...

Indonesia - la denuncia di Amnesty : 'La polizia ha ucciso decine di persone per i Giochi asiatici' : Nonostante le critiche, il capo della polizia nazionale Indonesiano, Tito Karniavan, ha riaffermato la politica il 30 luglio. 'Se attaccano gli agenti durante l'arresto, allora non ci sono dubbi, ...

Ufficializzata la delegazione di atleti cinesi per i Giochi asiatici 2018 : La mattina del 6 agosto è stata Ufficializzata presso l'Amministrazione generale dello Sport della Repubblica Popolare Cinese la delegazione di atleti cinesi che sarà protagonista alla 18esima edizione dei Giochi Asiatici. 845 atleti cinesi parteciperanno a 376 gare, per un totale di 38 ...