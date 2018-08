Germania | polizia blinda Chemnitz | cancellato match Dresda-Amburgo

calcioweb.eu

: RT @GiampaoloRossi: Una ragazza #Yazida rapita e resa schiava dall’Isis si rifugia in Germania; qui ritrova il suo aguzzino jihadista che n… - Manuela00885210 : RT @GiampaoloRossi: Una ragazza #Yazida rapita e resa schiava dall’Isis si rifugia in Germania; qui ritrova il suo aguzzino jihadista che n… - razorblack66 : RT @GiampaoloRossi: Una ragazza #Yazida rapita e resa schiava dall’Isis si rifugia in Germania; qui ritrova il suo aguzzino jihadista che n… - GogMagogtwit : Tutti irati con la 'talpa' nella polizia: per forza, si è così scoperto che l'iracheno accoltellatore di Chemnitz,… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) La Federcalcio tedesca hala partita tra Dinamo, in programma domani per la Bundesliga 2. La decisione arriva su richiesta delladel Land della Sassonia che si prepara a concentrare tutte le proprie risorse a, a circa 65 km da, dove domani è in programma una nuova manifestazione dell’estrema destra dopo quella andata in scena domenica. La città vive giorni di altissima tensione dopo le violenze connesse all’uccisione di un tedesco da parte di due richiedenti asilo. (AdnKronos)L'articoloCalcioWeb.