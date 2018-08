Genova tra incubi e realtà | chiuso un altro ponte

Ponte Genova - cda Autostrade : “Rispettati obblighi concessione” : Ponte Genova, cda Autostrade: “Rispettati obblighi concessione” La società si è riunita per un aggiornamento sulla questione del crollo e, prendendo atto della lettera inviata dal ministero delle Infrastrutture lo scorso 16 agosto, ha risposto di aver compiuto tutti i passi necessari per il rispetto del ...

Crollo ponte di Genova - la risposta del cda di Autostrade : «Rispettati gli obblighi della concessione» : Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito per un aggiornamento su Crollo di Genova, parla di «puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società»

Genova - cda Autostrade su demolizione ponte Morandi/ Ultime notizie - “in 30 giorni” : nominata commissione Toti : ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Crollo Genova - Autostrade non avrebbe consegnato tutti i documenti sul ponte Morandi : Fra i documenti che Autostrade mandò alla Commissione tecnica del Provveditorato della Liguria che doveva esprimersi sul progetto di rinforzo dei tiranti del viadotto Polcevera ne mancava uno. Autostrade non avrebbe consegnato la relazione del 1981 con cui l’ingegnere Riccardo Morandi segnalava alcune forti criticità nel ponte, in particolare riguardo alla corrosione del cemento.Continua a leggere

Genova - il ministero : "Autostrade non consegnò tutti i documenti sul ponte Morandi" : Il gruppo Autostrade non consegnò al Provveditorato della Liguria la documentazione completa sulle criticità relative al ponte Morandi di Genova , crollato il 14 agosto. A riferirlo sono il ministero ...

Genova - Toti : "Ponte demolito in 30 giorni" | Autostrade allarga la zona dei pedaggi gratis : Il commissario per l'emergenza e governatore ligure fa il punto della situazione e spiega che "il moncone Est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi, come idea. Mentre il moncone Ovest sarà smontato pezzo pezzo."

Genova - Autostrade : presentate opzioni per demolire e ricostruire viadotto : "Abbiamo presentato - nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo - una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera , che saranno in parte sovrapposte, confermando ...

SONDAGGI POLITICI/ Dopo tragedia a Genova elettori più 'populisti' : torna la voglia di 'statalismo' : SONDAGGI POLITICI elettorali, Governo Lega M5s è di destra o di sinistra? Salvini guadagna voti ovunque: intenzioni di voto e ultime notizie.

