Genova | nuovi documenti Il progetto mai realizzato | Migliorare standard di

Crollo Genova - oggi sopralluogo nuovi membri commissione Mit : Genova, 27 ago., askanews, - Riunione questa mattina nella Procura di Genova tra i magistrati che si occupano delle indagini sul Crollo di Ponte Morandi e i nuovi membri della commissione ispettiva ...

Genova : nuovi rilievi sul greto del Polcevera.Tempi lunghi per l'inchiesta : I consulenti della procura di Genova sono al lavoro nei luoghi dove è crollato il ponte Morandi. l'inchiesta giudiziaria potrebbe richiedere tempi lunghi proprio per accertare le cause del crollo del ...

Genova : diffusi nuovi video del crollo. La procura : 'ancora nessun indagato' : La Guardia di Finanza diffonde le prime immagini del momento in cui crolla il ponte Morandi. Il filmato è stato acquisito dalla procura che indaga sulle cause. Timori per gli scricchiolii del moncone ...

Crollo Genova - progetto Autostrade prevedeva nuovi cavi esterni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Il progetto esecutivo prevede tutti gli interventi ritenuti indispensabili per il ripristino delle pile 9 e 10 e il rinforzo degli stralli di pile 9 e 10', in pratica '...

Ponte Morandi a Genova - in 3 nuovi video si vedono il tirante che si spezza e la dinamica del crollo : I tre video sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza di aziende private: insieme alle testimonianze oculari rivelano la dinamica del crollo del 14 agosto. Alla ricostruzione manca però un tassello: la causa della rottura del tirante. Al di là delle ipotesi fin qui fatte, usura o fulmine, i tecnici non escludono infatti il cedimento di una parte del manto stradale, anche se lo ritengono meno probabile. --Nel frattempo in procura si ...

Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova : Nel pomeriggio di Domani, lunedì 20 agosto, i primi sfollati in seguito al crollo del ponte Morandi, il 14 agosto a Genova, entreranno nei loro nuovi alloggi. Si tratta infatti di persone le cui precedenti abitazioni saranno demolite, perché molto The post Domani saranno consegnati i nuovi alloggi a 45 famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi di Genova appeared first on Il Post.

Genova - Occhiuzzi - Cnr - : senza elenco infrastrutture nuovi crolli : Quindi direi che è necessario effettuare un censimento centralizzato delle infrasttutture e poi avviare un piano di ampissimo respiro coinvolgendo il mondo della ricerca e dell'università - perché ...

Crollo Genova - Bagnasco : costruire ponti nuovi e camminare insieme : Roma, 18 ago., askanews, - 'Alziamo lo sguardo: la Madonna Assunta al cielo ci invita anche in questo momento guardare in alto, verso Dio, fonte della speranza e della fiducia. Guardando a Lui ...

Ponte crollato - nuovi controlli anche sul viadotto della Magliana : il progettista è Morandi - lo stesso di Genova : Il più antico Ponte sospeso e l'unico a tracciato curvilineo di Roma è il viadotto Morandi all'altezza della Magliana Vecchia sulla Roma-Fiumicino, opera dell'ingegnere...

39 morti a Genova - dispersa famiglia novarese. Rischio di nuovi crolli : “Le case non si salveranno” : Trentanove vittime finora identificate, sedici feriti di cui nove in gravi condizioni e il timore di altre persone rimaste sotto le macerie del ponte Morandi a Genova. «Si temono decine di dispersi», dicono i soccorritori, sono molte le auto ancora sepolte. I Vigili del fuoco che sperano di trovare ancora persone vive continuano a cercare nonos...

