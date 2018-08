Crollo ponte Genova - Procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

Genova - crollo ponte Morandi : la Procura ha un nuovo video : Gli inquirenti avrebbero un nuovo video, per il momento top secret, riguardo al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. Ad annunciarlo all'Ansa è il Procuratore del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, il quale ravvisa anche come il video non sia stato diffuso per evitare l'inquinamento delle prove. Ed emerge un particolare: le telecamere, negli istanti precedenti il crollo, avrebbero subito un black out. Gli inquirenti si basano ...

Ponte Morandi : Poste sospende mutui in zona colpita a Genova : Roma, 31 ago. (AdnKronos) - Poste Italiane è vicina alle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi e ha deciso, in accordo con Deutsche Bank, di sospendere il pagamento delle rate dei mutui per gli immobili della 'zona rossa'. Lo rende noto lo stesso gruppo Poste Italiane in un co

Crollo Ponte Genova : in cantiere strade alternative con gazebo antipioggia : Gli operai montano ‘gazebo impermeabili’ di fortuna per lavorare 24 ore su 24 sotto la pioggia nei cantieri genovesi della viabilità alternativa al Ponte Morandi. E’ successo oggi pomeriggio nel cantiere per ampliare lungomare Canepa da quattro a sei corsie, dove un gruppo di operai incaricato della posa dei sotto servizi ha montato un gazebo impermeabile di colore verde nell’area di intervento mentre pioveva. Nonostante ...

Genova - 'il ponte è stato fatto esplodere' : la tesi di un ingegnere veneto : Il crollo del ponte Morandi è stata una catastrofe per la città di Genova e per tutta Italia, qualcuno lo ha definito addirittura come "il nostro 11 settembre". Le indagini sono tutt'ora in corso, ancora nessun indagato, ma la tesi più avvalorata finora è quella del cedimento di uno degli stralli del ponte che poi ha portato al crollo dell'intera struttura. Fin da subito sono state molte le voci che parlano di altri elementi non tenuti in ...

Ricostruzione Ponte Genova - OICE : 'coinvolgere le eccellenze dell'ingegneria' : Noi, tra i migliori progettisti del mondo, che viviamo in uno dei Paesi con la più alta densità di ponti e viadotti per km lineare, da noi progettati e costruiti, dobbiamo oggi sottostare a ...

Crollo ponte Genova - Toti : rimossa buona parte delle macerie : “Quando stasera scattera’ l’allerta meteo gialla su Genova, i lavori nell’alveo del torrente Polcevera per rimuovere le macerie del ponte Morandi si fermeranno per precauzione. buona parte delle macerie e’ gia’ stata rimossa tranne un grande pezzo che serve ai magistrati per le analisi. Il pezzo non e’ cosi’ grande da impedire il deflusso delle acque del torrente. Siamo ragionevolmente tranquilli, ...

Genova tra incubi e realtà : chiuso un altro ponte : Dopo il crollo del Morandi continuano le segnalazioni su viadotti a rischio: la tragedia ha moltiplicato fobie e senso d'insicurezza

Ponte Genova - cda Autostrade : “Rispettati obblighi concessione” : Ponte Genova, cda Autostrade: “Rispettati obblighi concessione” La società si è riunita per un aggiornamento sulla questione del crollo e, prendendo atto della lettera inviata dal ministero delle Infrastrutture lo scorso 16 agosto, ha risposto di aver compiuto tutti i passi necessari per il rispetto del ...