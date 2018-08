Genova | crollo ponte Morandi | la Procura ha un nuovo video

Autostrade - ponte Morandi "Obblighi rispettati"/ Genova ultime notizie - Di Maio "Crollo non era nel contratto" : ponte Morandi, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : in cantiere strade alternative con gazebo antipioggia : Gli operai montano ‘gazebo impermeabili’ di fortuna per lavorare 24 ore su 24 sotto la pioggia nei cantieri genovesi della viabilità alternativa al Ponte Morandi. E’ successo oggi pomeriggio nel cantiere per ampliare lungomare Canepa da quattro a sei corsie, dove un gruppo di operai incaricato della posa dei sotto servizi ha montato un gazebo impermeabile di colore verde nell’area di intervento mentre pioveva. Nonostante ...

Crollo ponte Genova - Toti : rimossa buona parte delle macerie : “Quando stasera scattera’ l’allerta meteo gialla su Genova, i lavori nell’alveo del torrente Polcevera per rimuovere le macerie del ponte Morandi si fermeranno per precauzione. buona parte delle macerie e’ gia’ stata rimossa tranne un grande pezzo che serve ai magistrati per le analisi. Il pezzo non e’ cosi’ grande da impedire il deflusso delle acque del torrente. Siamo ragionevolmente tranquilli, ...

Crollo ponte di Genova - la risposta del cda di Autostrade : «Rispettati gli obblighi della concessione» : Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito per un aggiornamento su Crollo di Genova, parla di «puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società»

Crollo ponte Genova : l’allerta in Liguria blocca i lavori sul greto del torrente Polcevera : A causa dell’allerta meteo codice giallo diramata dalla protezione civile regionale ed emessa da Arpal, i lavori di recupero materiali e detriti del viadotto Morandi sul greto del torrente Polcevera verranno interrotti dalle 21 fino al termine dell’allerta stessa. Dal momento dell’entrata in vigore dell’avviso, tutti i mezzi e il personale presenti nell’alveo del fiume Polcevera devono abbandonare l’area, e di ...

Crollo Genova - Toti : il ponte dovrebbe essere demolito in 2 mesi : Genova, 30 ago., askanews, - "È un progetto che andrà affinato con perizie e analisi in loco che dovranno essere autorizzate dalla magistratura, speriamo il prima possibile, e se tutto andrà come ...

Crollo Genova - Autostrade non avrebbe consegnato tutti i documenti sul ponte Morandi : Fra i documenti che Autostrade mandò alla Commissione tecnica del Provveditorato della Liguria che doveva esprimersi sul progetto di rinforzo dei tiranti del viadotto Polcevera ne mancava uno. Autostrade non avrebbe consegnato la relazione del 1981 con cui l’ingegnere Riccardo Morandi segnalava alcune forti criticità nel ponte, in particolare riguardo alla corrosione del cemento.Continua a leggere

Crollo Genova - Boccia : non si nazionalizza per decreto : Roma, 31 ago. , askanews, - "Non fare in fretta, ma presto. E' la città di Genova che ha diritto ad avere certezza. Chiedo che si esca dalla pregiudiziale che pubblico voglia dire purezza e privato ...

Crollo Genova - Toti : 150 case coinvolte da lavori demolizione : Genova, 30 ago., askanews, - 'Delle case sotto il moncone est di Ponte Morandi circa 150 appartamenti verranno interferiti dalle demolizioni ma non è previsto al momento alcun piano di abbattimento ...