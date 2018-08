Genova | cda Autostrade | rispettati gli obblighi della concessione | La rabbia di

Ponte Genova - cda Autostrade : “Rispettati obblighi concessione” : Ponte Genova, cda Autostrade: “Rispettati obblighi concessione” La società si è riunita per un aggiornamento sulla questione del crollo e, prendendo atto della lettera inviata dal ministero delle Infrastrutture lo scorso 16 agosto, ha risposto di aver compiuto tutti i passi necessari per il rispetto del ...

Ponte Genova - cda Autostrade : "Rispettati obblighi concessione" - : La società si è riunita per un aggiornamento sulla questione del crollo e, prendendo atto della lettera inviata dal ministero delle Infrastrutture lo scorso 16 agosto, ha risposto di aver compiuto ...

Crollo ponte di Genova - la risposta del cda di Autostrade : «Rispettati gli obblighi della concessione» : Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito per un aggiornamento su Crollo di Genova, parla di «puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società»

Crollo ponte di Genova - il cda Autostrade : rispettati gli obblighi della concessione : Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito per un aggiornamento su Crollo di Genova, parla di «puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società»

Genova - cda Autostrade su demolizione ponte Morandi/ Ultime notizie - “in 30 giorni” : nominata commissione Toti : ponte Genova di Renzo Piano: Fincantieri costruisce, Autostrade paga. Ultime notizie: pronta la collaborazione fra i tre importanti soggetti. "demolizione in 30 giorni"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:53:00 GMT)

Ponte Genova : via alla demolizione entro un mese. Revoca concessione - cda Aspi-Atlantia : Una parte sarà abbattuta con esplosivo, il resto smontata pezzo per pezzo. La denuncia dei tecnici del mit: Autostrade non ci aveva trasmesso tutte le carte sul degrado dell'opera. Oggi Atlantia ...

Genova - il cda di Autostrade dirà di no all'intervento dello Stato : «Tocca a noi rifare il viadotto» : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...

Genova - il cda di Autostrade dirà di no all'intervento dello Stato : 'Tocca a noi rifare il viadotto' : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...

Genova - la battaglia del ponte. Di Maio : lo costruirà Fincantieri. Ma il cda di Autostrade dirà di no : Il sistema delle concessioni autostradali verrà integralmente rivisto: valutando di volta in volta se sia meglio optare per forme di nazionalizzazione o per la rinegoziazione dei contratti in...

AUTOSTRADE - ZAIA : “MALE GESTIONE BENETTON SU CROLLO PONTE”/ Cda su Genova - “500 milioni per vittime” : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Cda Autostrade : “in 8 mesi nuovo ponte - 500 milioni a Genova”/ Nazionalizzazione - Zaia e Giorgetti “massacro” : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Ponte Morandi - Il Cda di Autostrade conferma gli impegni per Genova : La società Autostrade per l'Italia conferma tutti gli impegni a favore della città di Genova già annunciati dall'amministratore delegato Giovanni Castellucci sabato scorso. questo l'esito di una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione della concessionaria autostradale controllata dal gruppo Atlantia. confermati i primi 500 milioni di euro. Il consiglio, convocato d'urgenza per un aggiornamento sulla tragedia del ...

Ponte Morandi - Autostrade conferma primo piano per Genova da circa 500 milioni. Risposte al ministero? “Nuovo cda entro i termini” : Autostrade per l’Italia manda avanti il piano di emergenza per Genova annunciato sabato dai vertici della concessionaria e subito contestato dall’esecutivo. Lo fa sapere una nota del cda della società controllata dalla famiglia Benetton in cui si legge che “in attesa degli esiti degli accertamenti in corso”, il consiglio ha condiviso “la prima lista di iniziative (per una stima preliminare di 500 milioni di euro ...

Ponte Morandi Genova - cda Autostrade : via libera a piano da 500 milioni : In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, per la ricostruzione del Ponte, "in 8 mesi",, per la viabilità di Genova e la sospensione ...