Gattuso con un Calhanoglu in più nel motore | ecco le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan - Calhanoglu : “con Gattuso ho iniziato a giocare meglio”/ Ultime notizie - su Higuain : "ha grandi qualità" : Milan, Calhanoglu: “con Gattuso ho iniziato a giocare meglio”. Ultime notizie, il fantasista turco ha poi parlato del nuovo arrivo Gonzalo Higuain: "ha grandi qualità"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:22:00 GMT)

Serie A Milan - Calhanoglu : «Con l'arrivo di Gattuso ho iniziato a giocare meglio» : MilanO - Hakan Calhanoglu è pronto ad iniziare la sua seconda stagione con la maglia del Milan . Ecco un piccolo estratto della sua intervista al canale ufficiale del club rossonero, che uscirà ...

Gattuso : 'Correggere gli errori e ripartire subito contro la Roma' : La terza giornata di Serie A si aprirà con un big match di tutto rispetto. Al Meazza venerdì sera andrà in scena Milan-Roma, una gara che entrambe le squadre vorranno vincere per dimenticare le delusioni degli ultimi match. Il Milan di Gattuso in particolare vorrà fare bella figura nella prima partita stagionale davanti ai propri tifosi, un Milan che quest'anno vuole tornare dove gli compete e non recitare più il ruolo di comparsa come spesso è ...

Milan - durissimo confronto tra Gattuso e la squadra dopo la sconfitta contro il Napoli : il retroscena : A Rino Gattuso la sconfitta subita in rimonta contro il Napoli non deve essere andata proprio giù. Al termine dell’incontro con la squadra allenata da Ancelotti, infatti, il tecnico rossonero si sarebbe reso protagonista di una vera e propria sfuriata nei confronti dei suoi giocatori. A rivelarlo è Sky Sport, che ha parlato di clima rovente nello spogliatoio. Gattuso arrabbiato con la squadra: nel mirino Musacchio e il centrocampo ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Milan - oggi confronto Gattuso-giocatori dopo la sconfitta di Napoli : Sarà anche l'occasione per analizzare quanto fatto al San Paolo sabato sera, come riporta il Corriere dello Sport . Si parlerà degli errori commessi e a quali porre rimedio per il futuro. Non ci sono ...

Milan - Gattuso parla dopo la sconfitta : "Ci sono state delle pessime letture tattiche" : Il tecnico rossonero analizza il primo passo falso del campionato, soffermandosi sulle prestazioni dei nuovi arrivati

Gattuso sconfortato : 'Milan impaurito - siamo spariti dal campo' : Il tecnico del Milan , come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha perso con onore il primo duello con l'amico e maestro Ancelotti , ma i difetti della sua squadra lo mettono in ansia: ' Ci ...

Milan - contro il Napoli Gattuso senza Montolivo e Zapata : Tra i 23 calciatori convocati per il match del Milan contro il Napoli, non ci sono i nomi di Riccardo Montolivo e Cristian Zapata Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha convocato 23 giocatori per la partita contro il Napoli in programma domani alle 20.30 al San Paolo. Out Riccardo Montolivo e Cristian Zapata. Questo l’elenco: Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Reina; Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, ...

Milan - Gattuso "Obiettivo quarto posto”/ In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince" : Milan, Gattuso "Obiettivo quarto posto”. In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince". Il tecnico rossonero in conferenza stampa in vista della partita di domani sera(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:56:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Obiettivo quarto posto. Higuain? Solo con lui non si vince" : Domani sera al San Paolo debutterà in campionato il primo undici rossonero della gestione Elliott. Gattuso nella consueta conferenza stampa della vigilia ha riconosciuto l'importanza del momento che ...

Napoli-Milan - Ancelotti e Gattuso con pochi ballottaggi : La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Milan , anticipo di domani sera allo stadio San Paolo. Classico 4-3-3 per Carlo Ancelotti , che sembra non intenzionato a cambiare niente rispetto al ...

Napoli-Milan - probabili formazioni : solo conferme per Ancelotti - forte dubbio per Gattuso : Tutto è pronto per l’esordio dei rossoneri nella Serie A 2018-19. Dopo il rinvio della partita contro il Genoa (a seguito della tragedia che ha coinvolto il capoluogo ligure con il crollo del ponte Morandi), il Milan debutterà al San Paolo contro il Napoli allenato da Carlo Ancelotti. Il match tra le due squadre sarà uno dei due anticipi della seconda giornata e si giocherà sabato 25 agosto alle ore 20.30. Probabile formazione Napoli: ...

Tassotti : 'Ora riconosco il Milan. Conte in panchina? Gattuso è uno con gli attributi' : Tassotti conosce benissimo anche Leonardo: "Sa fare un sacco di cose, è uomo di mondo e di comunicazione. Da allenatore era alla prima esperienza, il suo credo sia stato più che altro un tentativo, ...